Galatasaray HDI Sigorta 3-1 Bursa Büyükşehir Belediyespor
Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi'nin 6. haftasında Galatasaray HDI Sigorta, sahasında Bursa Büyükşehir Belediyespor'u 3-1 yendi.
Salon: Burhan Felek
Hakemler: Erdal Akıncı, Mehmet Topal
Galatasaray HDI Sigorta: Selçuk Keskin, Burutay Subaşı, Doğukan Ulu, Torres, Yasin Aydın, Emre Savaş (Burak Mert, Batuhan Avcı, Ertuğrul Metin)
Bursa Büyükşehir Belediyespor: Boğaçhan Zambak, Husaj, Uğur Kılınç, Baroti, Alisson, Murathan Kısal (Serkan Kılıç, Esat Dalgıç, Muhammet Kaya, Fatih Cihan, Berk Dilmenler)
Setler: 25-19, 22-25, 25-15, 28-26
Süre: 121 dakika (26, 33, 24, 38)
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