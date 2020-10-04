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Voleybol
AA
Haber Giriş: 04.10.2020 - 19:16 | Son Güncelleme:

Galatasaray HDI Sigorta 3-1 Bursa Büyükşehir Belediyespor

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Galatasaray HDI Sigorta 3-1 Bursa Büyükşehir Belediyespor
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Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi'nin 6. haftasında Galatasaray HDI Sigorta, sahasında Bursa Büyükşehir Belediyespor'u 3-1 yendi.

Salon: Burhan Felek

Hakemler: Erdal Akıncı, Mehmet Topal

Galatasaray HDI Sigorta: Selçuk Keskin, Burutay Subaşı, Doğukan Ulu, Torres, Yasin Aydın, Emre Savaş (Burak Mert, Batuhan Avcı, Ertuğrul Metin)

Bursa Büyükşehir Belediyespor: Boğaçhan Zambak, Husaj, Uğur Kılınç, Baroti, Alisson, Murathan Kısal (Serkan Kılıç, Esat Dalgıç, Muhammet Kaya, Fatih Cihan, Berk Dilmenler)

Setler: 25-19, 22-25, 25-15, 28-26

Süre: 121 dakika (26, 33, 24, 38)

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