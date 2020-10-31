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Voleybol
AA
Haber Giriş: 31.10.2020 - 15:45 | Son Güncelleme:

Galatasaray HDI Sigorta 3-0 PTT

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Galatasaray HDI Sigorta 3-0 PTT
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Voleybolda Misli.com Sultanlar Ligi'nin 13. haftasında Galatasaray HDI Sigorta, PTT'yi 3-0 yendi.

Voleybolda Misli.com Sultanlar Ligi'nin 13. haftasında Galatasaray HDI Sigorta, PTT'yi 3-0 yendi.

Salon: Burhan Felek Vestel

Hakemler: Erol Akbulut, Ramazan Demiröz

Galatasaray HDI Sigorta: Güldeniz Önal, Selin Arifoğlu, Çağla Akın, Kosheleva, Ergül Eroğlu, Ryhkliuk (Gizem Güreşen, İlkin Aydın, Sezen Keskekoğlu, Beren Yeşilırmak)

PTT: Bahar Akbay, Dimitrova, Merve Tanyel, Vuchkova, Cansu Aydınoğulları, Ceyda Aktaş (Simay Kurt, Mislina Kılıç, Dilşad Nur, Su Zent)

Setler: 25-12, 32-30, 25-21

Süre: 89 dakika (21, 39, 29)

Galatasaray HDI Sigorta 3-0 PTT

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