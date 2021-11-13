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Galatasaray HDI Sigorta 3 - 0 Nilüfer Belediyespor (Maç özeti)

#Galatasaray HDI Sigorta#Nilüfer Belediyespor#Misli.Com Sultanlar Ligi
Galatasaray HDI Sigorta 3 - 0 Nilüfer Belediyespor (Maç özeti)

Galatasaray HDI Sigorta, Misli.com Sultanlar Ligi'nin 9. haftasında Nilüfer Belediyespor'u set vermeden mağlup etti.

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Voleybol Misli.com Sultanlar Ligi'nin 9. haftasında Galatasaray HDI Sigorta, Nilüfer Belediyespor'u 3-0 yendi.

Salon: Burhan Felek Vestel
Hakemler: Ramazan Çevik, Caner Çıldır
Galatasaray HDI Sigorta: İlkin Aydın, Fatma Beyaz, Caratasu, Vasilantonaki, Planinsec, Gamze Kılıç (Gizem Güreşen, Esra Demirkıran, Nilay Karaağaç, Beren Yeşilırmak, Sude Hacımustafaoğlu)
Nilüfer Belediyespor: Aslı Tecimer, Sudenaz Uzun, Deniz Emrelli, Hümay Topaloğlu, Maglio, Hilal Kocakara (Buse Kayacan Sonsırma, Cansu Bir, Melis Durul)
Setler: 25-23, 25-16, 25-17
Süre: 79 dakika (29, 24, 26)

Ligde bugün oynanan diğer maçlarda alınan sonuçlar şöyle:

Yeşilyurt-Eczacıbaşı Dynavit: 0-3
Mert Grup Sigorta-Sarıyer Belediyespor: 3-0
Aydın Büyükşehir Belediyespor-Karayolları: 3-0
PTT-Bolu Belediyespor: 3-0
Kuzeyboru-Fenerbahçe Opet: 0-3

Haftanın son maçında yarın Türk Hava Yolları ile VakıfBank karşılaşacak.

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#Galatasaray HDI Sigorta#Nilüfer Belediyespor#Misli.Com Sultanlar Ligi

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