Galatasaray HDI Sigorta 3-0 Kuzeyboru

Salon: Burhan Felek Vestel
Hakemler: Seçkin Yener, Mehmet Gül
Galatasaray HDI Sigorta: Sude Hacımustafaoğlu, Fatma Beyaz, Caratasu, Vasilantonaki, Planinsec, Gamze Kılıç (Gizem Güreşen, Bihter Dumanoğlu, Sude Pehlivan)
Kuzeyboru: Fulden Ural, Yasemin Yıldırım, Reykhiliuk, Mitchem, Selin Arifoğlu, Arelya Karasoy (Dilek Kınık, Hande Korkut, Ezgi Akyaldız)
Setler: 25-11, 25-17, 25-22
Süre: 77 dakika (22, 26, 29)
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