MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Voleybol HaberleriGalatasaray HDI Sigorta 0-3 VakıfBank
GeriVoleybol Galatasaray HDI Sigorta 0-3 VakıfBank
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Voleybol
AA
Haber Giriş: 29.11.2020 - 22:44 | Son Güncelleme:

Galatasaray HDI Sigorta 0-3 VakıfBank

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Galatasaray HDI Sigorta 0-3 VakıfBank
Abone Olgoogle-news

Voleybolda Misli.com Sultanlar Ligi'nin 19. haftasında VakıfBank, Galatasaray HDI Sigorta'yı 3-0 yendi

Salon: Burhan Felek Vestel

Hakemler: Erdal Akıncı, Akif Altın

Galatasaray HDI Sigorta: İlkin Aydın, Hazal Selin Arifoğlu, Çağla Akın, Kosheleva, Ergül Eroğlu, Rykhliuk (Gizem Güreşen, Elifsu Ericek, Nilay Karaağaç, Beren Yeşilırmak)

VakıfBank: Ognjenovic, Meliha İsmailoğlu, Zehra Güneş, Haak, Bartsch-Hackley, Kübra Çalışkan (Ayça Aykaç, Cansu Özbay, Guimaraes, Gözde Yılmaz)

Setler: 23-25, 23-25, 11-25

Süre: 79 dakika (26, 31, 22)

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle