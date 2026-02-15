×
HABERLERSpor HaberleriVoleybol Haberleri

Galatasaray HDI Sigorta 0-3 Fenerbahçe Medicana (SMS Grup Efeler Ligi)

Güncelleme Tarihi:

Oluşturulma Tarihi: Şubat 15, 2026 18:23

SMS Grup Efeler Ligi 19. haftasında Fenerbahçe Medicana, deplasmanda Galatasaray HDI Sigorta'yı 3-0 mağlup etti.

SMS Grup Efeler Ligi'nin 19. haftasındaki derbide Fenerbahçe Medicana, deplasmanda Galatasaray HDI Sigorta'yı 3-0 mağlup etti.

Mücadelenin ilk setinde Fenerbahçe Medicana, Adis Lagumdzija'nın arka arkaya bulduğu sayılarla rakibine 9-5'lik üstünlük kurdu. Sonrasında mola alıp toparlanan Galatasaray, Patry'nin sayısıyla 4-0'lık seri yakalayarak durumu 9-9'a getirdi. Beraberlik sonrası oyun üstünlüğünü yeniden eline alan sarı-lacivertliler, Patry'nin smacının dışarı çıkmasıyla 7-0'lık seri yaptı (10-17). Fenerbahçe Medicana, devamında hata yapmadığı seti 25-21 kazanarak, 1-0 öne geçti.

Müsabakanın ikinci seti, iki takımın karşılıklı sayılarıyla başladı. Adis Lagumdzija ve Ngapeth'in smaçlarıyla sayılar bulan Fenerbahçe Medicana, setin ortalarında sarı-kırmızılı oyuncu Alonso'nun da topu dışarı göndermesiyle 15-11 öne geçti. Sonrasında toparlanan Galatasaray HDI Sigorta, Alonso'nun bloğuyla farkı 1'e indirdi (15-16). Ngapeth, Drzyzga, Halit Kurtuluş ve Yiğit Gülmezoğlu'nun sayılarıyla farkı yeniden açan Fenerbahçe Medicana, bu seti de 25-19 kazanarak durumu 2-0 yaptı.

Galatasaray HDI Sigorta, Ahmet Tümer'in de bloğuyla iyi başladığı üçüncü sette 3-0 öne geçti. Sonrasında Ngapeth ve Adis Lagumdzija'nın smaçlarıyla skor üreten sarı-lacivertliler, setin ortalarında 15-12'lik üstünlük yakaladı. Karşılaşmanın devamında hata yapmayan Fenerbahçe Medicana, bu seti de 25-19 kazanarak maçtan 3-0'lık galibiyetle ayrıldı.

Sadettin Saran, maçı salonda izledi

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Sadettin Saran, karşılaşmayı yerinde takip etti.

Saran, sarı-lacivertli kulübün yönetim kurulu üyeleriyle birlikte maçı protokol tribününde izledi.

#SMS Grup Efeler Ligi#Fenerbahçe Medicana#Galatasaray HDI Sigorta

