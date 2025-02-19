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Galatasaray, hazırlıklarını kar altında tamamladı!

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#GALATASARAY#AZ Alkmaar#UEFA Avrupa Ligi
Galatasaray, hazırlıklarını kar altında tamamladı
Oluşturulma Tarihi: Şubat 19, 2025 18:53

UEFA Avrupa Ligi play-off turu rövanşında AZ Alkmaar ile karşı karşıya gelecek olan Galatasaray, hazırlıklarını tamamladı.

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Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi son 16 play-off turu rövanşında 20 Şubat Perşembe günü evinde Hollanda ekibi AZ Alkmaar ile oynayacağı maçın hazırlıklarını kar yağışı altında yaptığı antrenmanla tamamladı.

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Florya Metin Oktay Tesisleri'nde Teknik Direktör Okan Buruk yönetiminde ilk 15 dakikası basın mensuplarına açık olarak gerçekleştirilen antrenman dinamik ısınmayla başladı ve top kapma çalışmasıyla devam etti.

Antrenmanın basına kapalı bölümünde ise AZ Alkmaar maçının taktiği üzerinde duruldu.

Tedavileri devam eden Ismail Jakobs, Yunus Akgün ve Alvaro Morata antrenmanda yer almadı.

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#GALATASARAY#AZ Alkmaar#UEFA Avrupa Ligi

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