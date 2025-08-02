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Galatasaray, hazırlık maçlarında namağlup!

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#Galatasaray#Süper Lig#Okan Buruk
Galatasaray, hazırlık maçlarında namağlup
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 02, 2025 23:55

Galatasaray, yeni sezon öncesi yaptığı 5 hazırlık maçında da mağlup olmadı.

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Yeni sezon öncesinde 5 hazırlık maçına çıkan Galatasaray, bu karşılaşmalarda yenilgi yüzü görmedi.

İlk hazırlık müsabakasına İstanbul'da Trendyol 1. Lig temsilcisi Ümraniyespor'u yenen "Cimbom", sonrasında Avusturya'daki kampta Avusturya 2. Lig ekibi Admira Wacker ve İtalya 1. Futbol Ligi (Serie A) takımlarından Cagliari ile mücadele etti. Galatasaray, söz konusu maçları 2-1 ve 3-1'lik skorlarla galip tamamladı.

Hazırlıklarına İstanbul'da devam eden sarı-kırmızılı ekip, RAMS Park'ta Fransa ekibi Strasbourg'u 3-1 mağlup ettikten sonra Serie A'dan Lazio ile 2-2 berabere kaldı.

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KALESİNİ GOLE KAPATAMADI

Sarı-kırmızılı ekip, yeni sezon öncesinde yaptığı 5 hazırlık maçında da kalesini gole kapatamadı.

Ümraniyespor ve Lazio karşılaşmalarında kalesinde 2'şer gol gören "Cimbom", Admira Wacker, Cagliari ile Strasbourg karşılaşmalarında da birer gol yedi.

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#Galatasaray#Süper Lig#Okan Buruk

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