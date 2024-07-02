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Galatasaray hazırlık maçı ne zaman? Temmuz 2024 Galatasaray Trencin maçı ne zaman, saat kaçta hangi kanalda?

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#Galatasaray#Trencin#Hazırlık Maçı
Galatasaray hazırlık maçı ne zaman Temmuz 2024 Galatasaray Trencin maçı ne zaman, saat kaçta hangi kanalda
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 02, 2024 14:08

Galatasaray Trencin hazırlık maçı, ile sezon öncesi çalışmalarına devam edecek. Yeni transferlerin de sahaya çıkmasının bekleneceği Galatasaray Trencin maçı, futbolseverler tarafından yakından takip edilecek. Peki, Galatasaray hazırlık maçı ne zaman? İşte, o detaylar

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Galatasaray Trencin hazırlık maçı, futbolseverler tarafından yakından takip edilecek. Sezon öncesi hazırlıklarını sürdüren Sarı Kırmızılı ekip, Trencin maçı ile durumunu gözden geçirecek. Peki, Galatasaray hazırlık maçı ne zaman? İşte o detaylar

GALATASARAY TRENCİN HAZIRLIK MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?

Galatasaray - Trencin maçı 18 Temmuz 2024 tarihinde TSİ 20.30'da Raiffeisen Arena'da oynanacak. Maçın yayıncı kuruluşu açıklandığında haberimize eklenecektir.

İşte Galatasaray'ın diğer hazırlık maçları;

11 Temmuz | 20.30
Lask Linz - Galatasaray

15 Temmuz | 20.30
Galatasaray - Fortuna Düsseldorf

18 Temmuz | 20.30
Galatasaray - Trencin

24 Temmuz | 20.30
Galatasaray - Lecce

27 Temmuz | 20.30
Galatasaray - Parma

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#Galatasaray#Trencin#Hazırlık Maçı

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