Galatasaray hazırlık maçı ne zaman? Temmuz 2024 Galatasaray Trencin maçı ne zaman, saat kaçta hangi kanalda?

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Galatasaray Trencin hazırlık maçı, futbolseverler tarafından yakından takip edilecek. Sezon öncesi hazırlıklarını sürdüren Sarı Kırmızılı ekip, Trencin maçı ile durumunu gözden geçirecek. Peki, Galatasaray hazırlık maçı ne zaman? İşte o detaylar
GALATASARAY TRENCİN HAZIRLIK MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?
Galatasaray - Trencin maçı 18 Temmuz 2024 tarihinde TSİ 20.30'da Raiffeisen Arena'da oynanacak. Maçın yayıncı kuruluşu açıklandığında haberimize eklenecektir.
İşte Galatasaray'ın diğer hazırlık maçları;
11 Temmuz | 20.30
Lask Linz - Galatasaray
15 Temmuz | 20.30
Galatasaray - Fortuna Düsseldorf
18 Temmuz | 20.30
Galatasaray - Trencin
24 Temmuz | 20.30
Galatasaray - Lecce
27 Temmuz | 20.30
Galatasaray - Parma