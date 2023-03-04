Canlı: İstanbulspor Galatasaray hazırlık maçı

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İstanbulspor ile Galatasaray, hazırlık maçında karşı karşıya geliyor.
İSTANBULSPOR 0-4 GALATASARAY
GOL: 8' Rashica, 19' Oliveira, 40' Gomis, 55' Emin Bayram
İlk yarı sonucu: 0-3
İstanbulspor Galatasaray hazırlık maçı ne zaman, saat kaçta, canlı yayın olacak mı?
İstanbulspor - Galatasaray hazırlık maçı saat 17.00'de GSTV ve Galatasaray youtube kanalından canlı yayınlanıyor. Mücadeleyi bu sayfadan da canlı olarak izleyebilirsiniz.
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İLK 11'LER
İstanbulspor: Jensen, Lokilo, Mehmet, Duhan, Muammer, Erdoğan, Bartu, Duhaney, Ethemi, Eze, Rroca
Galatasaray: Okan, Boey, Nelsson, Abdülkerim, Adekugbe, Oliveira, Berkan, Yunus, Mata, Rashica, Gomis
Yedekler: Jankat, Dubois, Kaan, Emin, Kazımcan, Barış, Hamza, Zaniolo, Kerem, Yusuf, Ali
Galatasaray'da dinlendirilen Icardi ve hastalığı bulunan Torreira maç kadrosunda yer almıyor.
SAHAYA OYUNCAK YAĞDI
Maçın 4 dakika 17. saniyesinde sahaya depremzede çocuklara gönderilmesi için peluş oyuncaklar atıldı.