GALATASARAY HAZIRLIK MAÇI CANLI İZLE: LASK Linz - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

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Raiffeisen Arena’da oynanacak olan LASK Linz Galatasaray hazırlık maçı canlı yayın detayları belli oldu. Summer Series Upper Austuria’da yer alan sarı-kırmızılıların hazırlık maçı programı bugün başlıyor. Peki, LASK Linz - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte, Galatasaray hazırlık maçı programı...

LASK LİNZ - GALATASARAY HAZIRLIK MAÇI NE ZAMAN?

Galatasaray’ın 11 Temmuz (bugün) saat 20.30’da Lask Linz ile oynayacağı hazırlık maçı, Türkiye’de sadece D-Smart ve D-Smart GO’dan izlenebilecek.

GALATASARAY HAZIRLIK MAÇI PROGRAMI

15 Temmuz Pazartesi 20.30 : GALATASARAY – FORTUNA DUSSELDORF

18 Temmuz Perşembe 20.30 : GALATASARAY – TRENCIN

24 Temmuz Çarşamba 20.30 : GALATASARAY – LECCE

27 Temmuz Cumartesi 20.30: GALATASARAY – PARMA