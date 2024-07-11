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GALATASARAY HAZIRLIK MAÇI CANLI İZLE: LASK Linz - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

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GALATASARAY HAZIRLIK MAÇI CANLI İZLE: LASK Linz - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 11, 2024 09:59

Galatasaray sezon öncesi Avusturya'da kampına başladı. 11-27 Temmuz 2024 tarihleri arasında LASK Linz’in ev sahipliğinde düzenlenen turnuvada 5 hazırlık maçı oynayacak. İlk karşılaşması LASK Linz ile olurken, maçın detayları taraftarlar tarafından merak ediliyor. Peki, LASK Linz - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte Galatasaray hazırlık maçı canlı yayın bilgisi...

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Raiffeisen Arena’da oynanacak olan LASK Linz Galatasaray hazırlık maçı canlı yayın detayları belli oldu. Summer Series Upper Austuria’da yer alan sarı-kırmızılıların hazırlık maçı programı bugün başlıyor. Peki, LASK Linz - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?  İşte, Galatasaray hazırlık maçı programı...

LASK LİNZ - GALATASARAY HAZIRLIK MAÇI NE ZAMAN?

Galatasaray’ın 11 Temmuz (bugün) saat  20.30’da Lask Linz ile oynayacağı hazırlık maçı, Türkiye’de sadece D-Smart ve D-Smart GO’dan izlenebilecek.

GALATASARAY HAZIRLIK MAÇI PROGRAMI

15 Temmuz Pazartesi 20.30 : GALATASARAY – FORTUNA DUSSELDORF

18 Temmuz Perşembe 20.30 : GALATASARAY – TRENCIN

24 Temmuz Çarşamba 20.30 : GALATASARAY – LECCE

27 Temmuz Cumartesi 20.30: GALATASARAY – PARMA

 

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