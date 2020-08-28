Galatasaray hazırlık maçı bilgileri: Galatasaray İstanbulspor hazırlık maçı saat kaçta, hangi kanalda?

Eyüpspor ile yapacağı maç iptal edilen Galatasaray, ilk hazırlık maşına İstanbulspor ile çıkmaya hazırlanıyor. Galatasaray ile İstanbulspor arasındaki mücadele Florya Metin Oktay Tesisleri'nde gerçekleşecek. Galatasaray’ın çok konuşulan yeni transferleri Arda Turan, Emre Kılınç, Oğulcan Çağlayan, Fatih Öztürk ve Omar Elabdellaoui'nin ilk kez İstanbulspor hazırlık maçında sarı-kırmızılı forma giymesi bekleniyor. Peki, Galatasaray İstanbulspor hazırlık maçı saat kaçta, hangi kanalda?

GALATASARAY İSTANBULSPOR MAÇI HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA?



Saat 17.00'de başlayacak karşılaşma Florya Metin Oktay Tesisleri'nde oynanacak. Galatasaray ile İstanbulspor hazırlık maçının bir yayıncısı bulunmuyor ancak mücadelenin Galatasaray Youtube kanalından yayınlanması bekleniyor.

Galatasaray - Gaziantep FK hazırlık maçı iptal edildi

Galatasaray, Süper Lig'de yeni sezonun ilk haftasında Gaziantep FK ile karşılaşacağı için, iki takım arasında oynanacak hazırlık maçının ortak kararla iptal edildiğini duyurdu. Galatasaray aynı gün ve saatte Türk Telekom Stadı'nda Hatayspor ile hazırlık maçı yapacak.

Galatasaray'dan yapılan açıklama şu şekilde:

Takımımızın Süper Lig’in birinci haftasında Gaziantep FK ile karşılaşacak olmasından ötürü iki kulübün ortak kararı neticesinde Gaziantep ekibi ile 3 Eylül 2020 Perşembe günü oynanması planlanan hazırlık maçı iptal edildi. Takımımız aynı gün Süper Lig’in yeni ekiplerinden Hatayspor ile karşılaşacak.

GALATASARAY HAZIRLIK MAÇI TAKVİMİ



28 Ağustos Cuma:

17.00 Galatasaray-İstanbulspor (Florya)

31 Ağustos Pazartesi:

16.00 Galatasaray-Ümraniyespor (Florya)

3 Eylül Perşembe:

17.00 Galatasaray-Hatayspor Türk Telekom)

5 Eylül Cumartesi:

17.00 Galatasaray-Kasımpaşa (Türk Telekom)