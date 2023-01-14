Galatasaray - Hatayspor maçının 'gizli' kahramanı! "Bir profesör gibi..."

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Sport Toto Süper Lig'in 19. haftasında Galatasaray ile Hatayspor kozlarını paylaştı. Nef Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi Galatasaray 4-0 kazanarak galibiyet serisini 8'e yükseltti.

Karşılaşmanın ilk golünü 9. dakikada Kerem Aktürkoğlu kaydetti. Juan Mata, 45+4. dakikada farkı 2'ye çıkarken iki dakika sonra bir kez daha sahne aldı ve skoru 3'a getirdi. Dakikalar 77'yi gösterdiğinde ise sahneye Bafetimbi Gomis çıktı. Oyuna 71. dakikada dahil olan Fransız yıldız, 6 dakika sonra maçın skorunu belirleyen golü kaydetti.

Bu sonuçla birlikte puanını 42 yapan Galatasaray, liderliğini sürdürdü ve maç fazlasıyla en yakın rakibine 7 puan fark attı. Süper Lig'de 5 maçtır kazanamayan Hatayspor ise 17 puanda kaldı.

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GALATASARAY ZİRVEDE

Bu sezon Süper Lig'de en iyi averaja sahip (+23), en az gol yiyen (13), en yüksek gol beklentisi yakalayan (34.9 xG) ve rakip ceza sahasında topla en fazla buluşan (568) takım konumunda lider Galatasaray bulunuyor.

Galatasaray, Opta'nın bu alanda istatistik tutmaya başladığı 2016/17 Süper Lig sezonundan bu yana bir maçın ilk 45 dakikasında rakip ceza sahasında topla en fazla buluşan takım oldu.

OKAN BURUK TARİH YAZIYOR

Galatasaray teknik Direktörü Okan Buruk, Süper Lig tarihinde sarı-kırmızlı ekibin başında 8 maçlık galibiyet serisi yakalayan dördüncü isim oldu (Mustafa Denizli, Reiner Hollmann & Fatih Terim).

BU SEZON BİR İLK

Galatasaray bu sezon bir Süper Lig maçının ilk yarısının duraklama dakikalarında iki gol atan ilk takım olurken; bu gollerin sahibi Juan Mata, Aralık 2017'den (Manchester United vs Leicester) bu yana ilk kez bir karşılaşmada duble yaptı.

MATA İKİ DAKİKADA HER ŞEYİ DEĞİŞTİRDİ

Galatasaray'ın Hatayspor'u 4-0 mağlup ettiği Süper Lig'in 19. hafta maçında Mata ve Icardi'nin performansı dikkat çekti.

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Galatasaray'da Mertens cezası sebebiyle forma giyemezken sahada Juan Mata çıktı. Maça 11'de başlayan Juan Mata, 28. dakikada teknik ekibe değişiklik işareti yaptı. Ancak tecrübeli futbolcu oyunda kalmaya devam etti.

Sarı-kırmızılı taraftarlar, Mata'yı karşılaşmanın ilk yarısının uzatma dakikalarına dek ortaya koyduğu performansla eleştirdi. İspanyol yıldızın devre arasında değiştirilmesi yönünde çok sayıda paylaşım yapıldı. Mata işler olumsuz devam ederken 2 dakikada her şey değişti. Yıldız oyuncu, 45+4 ve 45+6. dakikada kaydettiği gollerle hem farkı 3'e çıkardı hem havayı değiştirdi.

6 YIL SONRA İLK KEZ BAŞARDI

Opta'nın verilerine göre; Galatasaray bu sezon bir Süper Lig maçının ilk yarısının duraklama dakikalarında iki gol atan ilk takım olurken; bu gollerin sahibi Juan Mata, Aralık 2017'den (Manchester United vs Leicester) bu yana ilk kez bir karşılaşmada duble yaptı

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ICARDI YİNE KALİTESİNİ GÖSTERDİ

Fenerbahçe derbisinin yıldızından Mauro Icardi ise Galatasaray'ın attığı ilk 3 golde de rol oynadı. Kerem'in golünde Icardi kafa topuna çıkarken mücadelenin ardından top milli oyuncunun önünde kaldı ve ağları havalandırdı.

İkinci golde asistin pasını yapan Arjantinli yıldız, üçüncü golde ise Mata kaleciden dönen topu tamamlarken vuruşu yapan isim oldu. Sarı-kırmızılı taraftarlar, Icardi'nin gol ya da asist yapmamasına karşın performansına övgüler yağdırdı.

UĞUR MELEKE: MAURO PROFESÖR ICARDI

Sakinliği ve telaşsızlığı sayesinde arkadaşlarına fırsatlar yarattı.

Dün Ali Sami Yen’deki ilk yarının ardından ortaya çıkan istatistikler, uzun zamandır görmediğimiz cinstendi: Galatasaray tek bir devrede 19 şut atmış, 3,20 şut beklentisi yaratmış, rakip ceza alanında tam 43 kez topla buluşmuştu. Bu atak sürekliliğinin/yoğunluğun sonucu olarak da 3-0’la gitti zaten soyunma odasına.

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İkinci devrede zaman zaman vitesi küçültseler de maçın öyküsü değişmedi. Galatasaray topa hep sahip olurken, Hatayspor tamamen hızlı çıkış fırsatları kolladı. Dolayısıyla da oyun Galatasaray için tamamen bir “atak tamamlama sporu”na dönüştü.

EL KAABi-MUSLERA RULETi

Sarı kırmızılılar sürekli atak geliştiriyorlar, sürekli deneme yapıyorlar. Atağı bir şekilde golle, autla, kornerle, taçla, faulle her neyle olursa tamamlarlarsa sorun yaşamıyorlar. Atağı tamamlayamadıklarında el Aabid’le Ruben’e geçiyor. Hatay onlarla karşı alana çok hızlı geçiyor ve sarı kırmızılıları eksik yakalıyor. Ancak o noktada da El Kaabi-Muslera ruleti oynanıyor ve hep kazanan taraf Uruguaylı kaleci oluyor.

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O VURUŞLARIN BiR ANLAMI VARDI

Galatasaray’ın dün bu “atak tamamlama” testini başarıyla verdiğinin de özellikle birkaç pozisyonla altını çizmek gerek: Dün 30’da Dubois korner dönüşü sarsak bir şut attı mesela. Çok uzaklardan auta gitti top. 34’te de benzer bir şutu Sacha Boey vurdu. Belki tribünler bu kötü şutları çok fazla takdir etmediler ama o sarsak vuruşların bir anlamı vardı:

AMAÇ HER ATAĞI TAMAMLAMAK

Boey ve Dubois o vuruşları yapıp topu kaleye yönlendirmezlerse dönüşünün tehlikeli olacağını biliyorlardı. Buna hafta içinde ekipçe kafa yormuşlar, dün mümkün olduğu kadar yarım atak bırakmamaya çalıştılar. Her atağı tamamlamaktı amaçları.

Tabii ki bir parantezi de dün başarıyla tamamlanan atakların başrolündeki Icardi’ye açmak gerekiyor. İcardi’nin sakinliği, telaşsızlığı ona dün de birçok pozisyonda avantaj sağladı; o da bunların her birinde arkadaşlarına fırsatlar yarattı. Kerem’le gelen birinci golde havayı karıştıran oydu. Mata’nın ilk golünde sola oyunu açtı, ikinci goldeki şut ondandı. Dün adeta bir profesör gibi okudu oyunu. Ve o belirledi aslında tabelayı.

ENGİN KEHALE: GALATASARAY'DA KALİTE OYUNU, OYUN DA KALİTEYİ BESLİYOR

Sarı kırmızılılar kaliteye yatırım yapma stratejisinin meyvelerini almaya başladı.

Pep Guardiola’ya seneler boyunca başarısının sırrı sorulduğunda anlatabileceği belki yüzlerce neden vardı. O ise hep bir tanesine odaklandı: “Tek nedeni oyuncularımızın kalitesi. Hem iyi hem akıllı oldukları için bazı fikirleri anında uygulayabiliyorlar. Başarının başka bir sırrı yok.” Galatasaray, 2022-23 sezonuna adeta bu sözleri tesisin kapısına asarak başladı. Kaliteye yatırım yaptı ve başarının böyle geleceğine inandı. Kaliteyi dengeleyebilecek ve yönetebilecek bir teknik adamı takımın başına getirdi. 18. hafta sonunda ise bu stratejinin meyvelerini düzenli olarak toplamaya başladı.

iCARDi KLASINI GÖSTERDi

Kalite artık sarı kırmızılıların oyununda o kadar baskın bir durumda ki, yeteneğin kendini birkaç dakika hissettirmesi bile maçın rengini değiştiriyor. Hatayspor karşısında 45. dakikada taraftara “sahada en bekleneni veremeyen isim kim?” diye sorsalar muhtemelen büyük bir bölümü Juan Mata yanıtını verirdi. 5 dakika sonrasında takımlar soyunma odasına giderken Mata’nın tabelada 2 golü vardı.

İcardi, istediği topları alamasa bile 3 golün 3’ünde de klasını gösterdi. Baskısı, topsuz koşuları, pozisyon alışlarıyla tam bir elit oyuncu.

CEZA SAHASINDA 5 OYUNCU

Ön tarafta kaliteli isim bu kadar fazlayken Okan Buruk’un oyun sisteminin paralel şekilde geliştiğini gördük. Galatasaray 14. dakikada hücum ederken rakip ceza sahasında 5, çizginin çevresinde 2 oyuncu vardı. 35. dakikada bir başka atakta 6, 43’te 5 kişi 40.3x16.5 metrenin içindeydi. Hal böyle olunca, bu alanda 43 topla buluşma ile Opta’nın ilk 45 dakikalarda ölçtüğü en yüksek sayıya ulaşıldı.

Aslında ligin en fazla isabetli pas yapan 5. takımı olan Hatay, pasla çıkarken tehlike yaratabilecek görüntü veriyordu. Merkezin Torreira yanında Oliveira-Mata ile kurulması geriye dönüşlerde sıkıntı yaratabilirdi ancak hücum bölgesindeki sorun çözme becerisi bunu bertaraf etmeye yetti.

SÜREKLi GELiŞEN BiR OYUN

Sonuç? 4-0 gibi net bir skor. Gelişen oyun. Kendini rahat hisseden bir takım ve taraftar. Beşiktaş deplasmanına kadar önündeki 11 maçın 7’sinde ev sahibi olma avantajı. Böyle giderse Galatasaray’ı zirveden indirmek pek kolay olmayacak gibi...