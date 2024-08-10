Galatasaray - Hatayspor maçının ardından çok ciddi uyarı: Köstebek moralleri bozmuş | Acil transfer gerekiyor

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Trendyol Süper Lig'in son şampiyonu Galatasaray, ilk haftanın açılış maçında Atakaş Hatayspor ile karşı karşıya geldi.

Hatayspor, ilk yarısı 0-0'lık eşitlikle sonuçlanan maçın 52. dakikasında Joelson Fernandes'in attığı golle 1-0 öne geçti. Sarı - kırmızılılar, 78. dakikada Mauro Icardi'nin yerde kaldığı pozisyonda penaltı kazandı.

Topun başına geçen Arjantinli yıldız, kaleci ve meşin yuvarlağı farklı köşelere göndererek durumu 1-1'e getirdi. 90. dakikada ise sahneye Michy Batshuayi sahneye çıktı ve Galatasaray'a galibiyeti getiren golü kaydetti.

Bu skorun ardından Galatasaray sezona 3 puanla başlarken, Hatayspor puansız bir açılış yapmış oldu.

Yazarlarımız Uğur Meleke ve Fırat Aydınus, karşılaşmayı köşelerinde mercek altına aldı. İşte yorumlar:

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Uğur Meleke: Kazanan omurga geri döndü

Galatasaraylı futbolcular, bir hafta önce Beşiktaş karşısında Okan Buruk döneminin en kötü performansını izletmişti taraftarlarına. Beşiktaş’a karşı özellikle iki departmanda eksik kalmışlardı: Fiziksel ve mental... Hemen her ikili mücadelede zayıf, her sahipsiz topta bir adım yavaşlardı. Okan Buruk’un öyle bir hezimetten 6 gün sonra takımını fiziksel olarak ayağa kaldıracak, gözleri parlayan 3-4 yeni adamı bulması gerekiyordu. O da 4 değişiklik yapıp, Davinson, Dubois, Barış Alper ve Kerem Demirbay’la başladı Hatay maçına. Galatasaray dün Beşiktaş maçına göre 2-3 kademe daha konsantre idi. İki üç kademe daha arzululardı. Sebebi de geçen yılın kazanan omurgası Davinson-Torreira-KeremMertens-Icardi’nin eksiksiz ve tam konsantrasyonla sahada olmalarıydı bence. Bunun ödülünü de 1-0’dan geri dönmeyi başararak aldılar zaten.

PEDRO-STRANDBERG DEVREDE

Dün geriye düşene kadar da aslında istediklerini sahaya yansıtmıştı ev sahibi ekip. İlk devrede Ziyech ve Icardi ile, ikinci yarının başında da Davinson ve Barış’la net pozisyonlar da buldular. Ancak 52’de Özhan Pulat’ın Hatay’ı geçen sezon ligde tutan ikilisi devreye girdi: Geçen yıl Özhan Pulat’lı dört maçta Pedro 3, Strandberg 2 gol/asist katkısıyla oynamışlardı. Dün de 52’de kaleci Erce aut atışını uzun kullandı. Strandberg indirdi. Rui Pedro da golü getiren koşuyu yaptı ceza alanı içine.

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SARA iYi SiNYALLER VERDi

Galatasaray, 52’deki gole kadar iyi bir futbol ortaya koymuştu, golden sonra birazcık sallansa da yine devam etti iştahlı oyununa. Bir hafta önce kariyerinin en kötü maçını oynayan Torreira, dün sahanın yıldızıydı. Hücum pres timine liderlik yaptı. Onunla yetinmedi, ikinci golün asisti de ondan geldi. Bence Torreira’daki bu yükselişin bir nedeni de partneri Kerem Demirbay’dı. Okan Buruk’un 56’da Sara’yı oyuna sokmasını anlıyorum, Brezilyalı oyuncu çok arzulu. Okan Buruk da belli ki onun iştahından faydalanmak istedi. Sara da gayet iyi sinyaller verdi dün. Ancak Kerem Dmirbay da bence kolay vazgeçilecek bir oyuncu değil. Onun sahadaki varlığı, Torreira’yı da yükseltiyor.

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Fırat Aydınus: Büyük takım reaksiyonu gösterip 3 puanı aldı

Galatasaray kulüp içi yaşanan sorunlarla birlikte ‘son şampiyon’ unvanıyla Hatayspor ile sezonun açılış maçına çıktı. Maç öncesi Zaha’nın kadroya alınmaması, Kerem Aktürkoğlu hakkında ortaya atılan iddialar, İcardi’nin ihtar çekmesi ve kulüpteki köstebek söylentileri kafalarda soru işaretleri bıraktı. Süper Kupa’yı ve dünkü maçı ele alırsak, Galatasaray’ın mental eksiklik yaşadığını gördük.

iLK YARININ YILDIZI TORREiRA

Karşılaşmaya geçen sezon kendi evinde oynadığı maçları hatırlatan bir şekilde başlayan Galatasaray’ın bu üstünlüğünde, Hatayspor’un kendi yarı alanından çıkarken kaptırdığı toplar önemli rol oynadı. Galatasaray geçen sezon kendi evinde bu tür baskı kurduğu maçlarda hemen golü bulan bir takımdı. Golü attığı an rakibinin direncini kırardı. Dün bu süre uzayınca kırılganlık yaşadı. İlk yarıda Galatasaray adına sahanın en iyisi Torreira idi. İkinci yarı öyle bir başladı ki, Galatasaray önce Davinson, sonra Barış ile yüzde yüzlük gol pozisyonlarını kaçırdı. Kaçan bu fırsatların ardından gösterdikleri reaksiyon mental anlamda geçen sezon ile bu sezonki Galatasaray arasındaki farkın göstergesiydi. Golü ararken doğal olarak Hatay’ın istediği pozisyonları verdiler. Bunlardan birinde Abdülkerim ağır kalarak rakibini kaçırınca Hatay golü buldu.

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MENTAL ONARIM ŞART

Galatasaray acilen ihtiyacı olan transferleri yapmak zorunda ve bunun üzerine kesinlikle en önemli yapması gereken şey mental onarım. Takımda düşüş var. En büyük düşüş de İcardi, Barış, Abdülkerim ve Ziyech’te. Hatay ilk yarıda yaptığı hataların benzerini tekrarlayınca Galatasaray penaltı kazandı ve İcardi ile beraberlik golünü attı. Galatasaray bu golden sonra geçen sezonki kimliğine kavuştu ve büyük takım reaksiyonu göstererek Batshuayi ile galibiyet golünü buldu.

HAKEM DOMAN iYi MAÇ YÖNETTi

Galatasaray-Hatay maçının hakemi Turgut Doman iyi bir yönetim gösterdi. Tartışmalı pozisyonlar şöyle:

8. dakikada Ziyech’in kaçırdığı golden önce Torreira’nın Massanga’ya faulü vardı; gol olmaması şansıydı. Hatayspor’un golünden önceki penaltı pozisyonunda avantajı oynatması doğruydu.

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İcardi’ye verilen penaltıda Kilama’ya sarı kart göstermemesi hatalıydı. Burada kırmızı olmaz çünkü Kilama’nın topla oynama şansı ve niyeti var.

Köhn-Mendes pozisyonunda sadece faul vermesi yanlış; eğer faulü veriyorsan Köhn’e sarı kart da göstermelisin.

Galatasaray’ın 2. golünden önce Batshuayi şeklen ofsayt ama oyuna ve rakibe etkisi yok.