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Galatasaray ile Atakaş Hatayspor, Trendyol Süper Lig'de ilk haftanın açılış maçında kozlarını paylaştı.

Hatayspor, ilk yarısı 0-0'lık eşitlikle sonuçlanan maçın 52. dakikasında Joelson Fernandes'in attığı golle 1-0 öne geçti. Sarı - kırmızılılar, 78. dakikada Mauro Icardi'nin yerde kaldığı pozisyonda penaltı kazandı. Topun başına geçen Arjantinli yıldız, kaleci ve meşin yuvarlağı farklı köşelere göndererek skoru 1-1'e getirdi.

90. dakikada ise sahneye oyuna sonradan giren Michy Batshuayi sahneye çıktı ve Galatasaray'a galibiyeti getiren golü kaydetti.

Bu sonucun ardından Galatasaray sezona 3 puanla başladı. Hatayspor ise puanlı başlangıcı son dakikada yediği golle kaçırmış oldu.

Turgut Doman'ın yönettiği karşılaşmadaki tartışmalı kararları ise beIN Trio ekibi ve yazarımız Fırat Aydınus değerlendirdi.

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İşte yapılan yorumlar:

Lucas Torreira'nın 8. dakikada orta alanda yaptığı müdahalede faul var mı?

Bülent Yıldırım: "Faul ve sarı kart gerekirdi."

Bahattin Duran: "Torreira'nın niyeti topla oynamak. Pozisyon gol olsa mutlaka dönerdi. Burada rakibe bir faul var ve sarı kart çıkması lazımdı.

Deniz Çoban: "Net bir faul ve sarı kart var."

Fırat Aydınus: "Ziyech’in kaçırdığı golden önce Torreira’nın Massanga’ya faulü vardı; gol olmaması şansıydı. Hatayspor’un golünden önceki penaltı pozisyonunda avantajı oynatması doğruydu."

Torreira'ya ceza sahası içinde yapılan müdahalede penaltı gerekir mi?

Bülent Yıldırım: "Bu pozisyon temiz"

Bahattin Duran: "Oyuncu topla net bir şekilde oynuyor. Burada Hataylı oyuncunun bir ihlali görülmüyor."

Deniz Çoban: "Hataylı oyuncu zamanlamayı doğru yapıyor. Eğer iyi ayarlayamamış olsa bir penaltı olabilirdi."

Abdülkerim'in Hataysporlu futbolcuya yaptığı müdahalede faul kararı doğru mu? Davinson, el hareketini hakeme mi yaptı?

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Bülent Yıldırım: "Davinson'un o hareketi hakeme yaptığına emi değilim. Barış Alper'e yapmış gibi hissediyorum."

Bahattin Duran: "Abdülkerim'in yaptığı hareket net bir faul ve sarı kart göstermesi lazımdı. Davinson da hakeme el hareketi yapıyor. Sarı kart görmesi lazımdı."

Deniz Çoban: "Bu pozisyonda faul ve sarı kart var. Davinson'un hareketinde hakeme bir şey diyemiyorum. Orada hakeme hareket yaptıysa Onun da sarı kart görmesi lazım."

Derrick Köhn'ün 73. dakikada rakibine yaptığı harekette kırmızı kart gerekir mi?

Bülent Yıldırım: "Ben de şiddetli bir hareket görmüyorum. Ama buna sarı kart göstermemek bu seviyede kabul edilemez."

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Bahattin Duran: "Köhn elini net bir şekilde sallıyor. Burada net bir şekilde sarı kart var. Yumruğunu sıksaydı, dirsekle vursaydı ben kırmızı olur derdim. Bu kartsız geçmez. Sarı kart verilmeliydi."

Deniz Çoban: "Benim için bu klasik bir sarı kart. Hakem buna düdük çaldığına göre bir faul gördü. Benim için asla bir kırmızı kart değil. Sarı kart yeterli. Hakem sarı kartı kaçırmış burada.

Fırat Aydınus: "Köhn-Mendes pozisyonunda sadece faul vermesi yanlış; eğer faulü veriyorsan Köhn’e sarı kart da göstermelisin."

Galatasaray'ın Icardi ile kazandığı penaltı kararı doğru mu?

Bülent Yıldırım: "Ayağa temas var. Çok net bir penaltı. Hakemin Hataylı oyuncuya sarı kart göstermesi lazımdı."

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Bahattin Duran: "Kart konusunda Deniz Çoban ile aynı fikirdeyim. Burada penaltı olmaması için temiz bir şekilde Hataylı oyuncunun topa temas etmesi lazım. Ama burada Hataylı oyuncu topa müdahale etmiyor. Icardi, rakibinin geldiğini görünce kendini öne alıyor. Hataylı oyuncu çok net bir şekilde rakibine müdahale ediyor. Net bir penaltı var."

Deniz Çoban: "Ben bu seviyede penaltı çalan bir hakem net bir şekilde sarı kart vermesi lazım. Penaltı kararını doğru buluyorum. Hakeme itiraz eden oyuncuya da sarı kart göstermesi doğruydu. Ama mutlaka o oyuncu sarı kart görmeliydi. Icardi, topu önüne almış. Sen gidip onun destek ayağına vuruyorsun. Böyle bir hakkınız yok. Burada net bir penaltı var."

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Fırat Aydınus: "Icardi’ye verilen penaltıda Kilama’ya sarı kart göstermemesi hatalıydı. Burada kırmızı olmaz çünkü Kilama’nın topla oynama şansı ve niyeti var."

Michy Batshuayi'nin golünde ofsayt var mı?

Bahattin Duran: "Berkan Kutlu topu içeri gönderirken Batshuayi ofsaytta duruyor. Burada ofsayt olması için ya topa dokunması lazım ya da topa dokunan oyuncuyu etkilemesi lazım. Topa dokunmadığını görüyoruz ama burada oyuncuyu etkilemişse ofsayt diyoruz. Benim fikrime göre Batshuayi, ofsayt pozisyonundayken rakibine temas etmiş. Topa vuran rakibine temas ettiği için ofsayt olduğunu düşünüyorum. Bu pozisyona VAR müdahale etmez. Bu sana göre, bana göre pozisyonu."

Bülent Yıldırım: "Burada ofsayt kararını sahadaki yardımcı verecek. Yardımcı hakeme göre top daha geriye düştüğü için oynatmayı tercih etti. Kişiden kişiye değişebilecek bir pozisyon. Ben sahada olsam benim için de ofsayt. Ama yardımcının bir şüphesi olmazsa, net bir karar verilmezse VAR hakemi çağıramıyor."

Deniz Çoban: "Bir mücadele sırasında iki oyuncu arasında mesafe varsa bunu konuşuruz. İki oyuncu temas halinde olduğu için etkilenmez mi? Hataylı oyuncu iki Galatasaraylı ile mücadele etmek zorunda kaldı. Bence Batsuayi, Hataysporlu oyuncuyu direkt etkiliyor. Bence burada ofsayt var. Ama burada VAR karışmaz."

Fırat Aydınus: "Galatasaray’ın 2. golünden önce Batshuayi şeklen ofsayt ama oyuna ve rakibe etkisi yok."