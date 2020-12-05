Galatasaray, Süper Lig'in 11. haftasında sahasında Atakaş Hatayspor ile karşı karşıya gelecek. Galatasaray, Süper Lig'de çıktığı 10 karşılaşmada 6 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 mağlubiyet yaşadı. Sarı-kırmızılı takımın 20 puanı bulunuyor.

Atakaş Hatayspor ise ligde oynadığı 7 müsabakada 3 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 mağlubiyet sonucunda 12 puan elde etti.

Galatasaray Hatayspor maçı saat kaçta, hangi kanaldan canlı yayınlanacak?

Galatasaray Hatayspor maçı Türk Telekom Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak müsabakayı hakem Erkan Özdamar yönetecek. Karşılaşma beIN Sports 1 kanalından canlı olarak yayınlanacak.

Son 5 maçta 13 puan topladı

Galatasaray, Süper Lig'deki son 5 maçının 4'ünü kazanırken, birinde berabere kaldı.

Bu maçlarda Büyükşehir Belediye Erzurumspor, MKE Ankaragücü, Demir Grup Sivasspor ve Çaykur Rizespor'u yenen sarı-kırmızılı takım, Hes Kablo Kayserispor ile berabere kaldı.

Galatasaray, son 5 karşılaşmasında hanesine 13 puan yazdırdı.

Testleri negatife dönen futbolcular kadroda yer alabilecek

Galatasaray'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testleri negatife dönen 4 futbolcu, maçın kadrosunda yer alabilecek.

Milli maçlar nedeniyle lige verilen arada futbolcular Arda Turan, Ryan Babel, Omar Elabdellaoui, Younes Belhanda ve Okan Kocuk'un Kovid-19 testleri pozitif çıkmıştı.

Beş futbolcunun da testleri negatife dönerken, izolasyon süreçlerini tamamlayan Arda Turan, Babel, Belhanda ve Okan Kocuk, teknik heyetin görev vermesi durumunda maçta forma giyebilecek.

Karantina süresi sona ermeyen Elabdellaoui ise kadroda bulunamayacak.

Ayak bileği burkulduğu için dünkü idmana katılmayan Taylan Antalyalı ile özel program dahilinde çalışan Radamel Falcao ve Marcelo Saracchi'nin durumları ise bugün yapılacak antrenmandan sonra netlik kazanacak.

Üç futbolcu ceza sınırında

Galatasaray'da Taylan Antalyalı, Younes Belhanda ve Christian Luyindama, Atakaş Hatayspor maçı öncesi sarı kart ceza sınırında bulunuyor.

Bu futbolcular, kart görmeleri durumunda 12. haftayı bay geçecek sarı-kırmızılı ekibin 13. haftada Fatih Karagümrük ile yapacağı maçta forma giyemeyecek.

Hatayspor ile ilk randevu

Galatasaray, Süper Lig'de Atakaş Hatayspor ile ilk kez karşılaşacak.

Sarı-kırmızılı takım, geçen sezon sonunda lige yükselen Akdeniz temsilcisi ile bu kulvarda ilk maçını yapacak.

Bu sezon oynadığı yedi Süper Lig maçının sadece birini kaybeden Hatayspor, tek mağlubiyetini Ekim 2020'de deplasmanda aldı.

Süper Lig'e o sezon yükselen takımları konuk ettiği son 12 maçın 10'unu kazanan Galatasaray, bu karşılaşmalarda toplam 35 gol sevinci yaşadı.

Bu sezon Süper Lig'de henüz duran top golü atamayan tek takım Hatayspor. Galatasaray'ın ligde yediği son beş golün dördü ise duran toplar sonucunda geldi. Süper Lig'e transfer olduğu 2017/18'den bu yana bu sezon ligde yer alan isimler arasında en fazla gole doğrudan katkı sağlayan Türk oyuncu, Galatasaray forması giyen Emre Kılınç.

Galatasaray'ın Süper Lig'de attığı son beş golün dördünü Mbaye Diagne kaydetti. Bu gollerin tamamını son iki karşılaşmada kaydeden Diagne, daha önce sarı kırmızı formayla çıktığı 11 lig maçında aynı sayıda gol atabilmişti.

Hatayspor forması giyen Gökhan Karadeniz, 2018/19 Türkiye Kupası çeyrek finalinde rakip olduğu Galatasaray ile oynadığı son karşılaşmada iki gol kaydetmişti.

Bu sezon Hatayspor'un attığı yedi Süper Lig golünün dördüne doğrudan katkı sağlayan Mame Biram Diouf (2 gol & 2 asist), takımının tek deplasman golünü de kaydeden isimdi. Süper Lig'e o sezon yükselen takımları konuk ettiği son 11 maçın dokuzunu kazanan Fatih Terim, son karşılaşmadan beraberlikle ayrılmıştı. Terim, Galatasaray'ın başında ligin yeni ekiplerine iç sahada üst üste iki maç puan kaybetmedi.