Galatasaray-Hatayspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Süper Lig Galatasaray Hatayspor maçı canlı izle bilgisi

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Trendyol Süper Lig'de yeni sezon 9 Ağustos Cuma günü Galatasaray ile Hatayspor arasında oynanacak olan maçla start alacak. İki ekip arasında geride kalan 8 lig maçından 5'ini (biri hükmen) Galatasaray kazanırken, Hatayspor 3 maçtan galibiyetle ayrıldı. Galatasaray'ın 3'ü hükmen galibiyetten olmak üzere 16 golüne, Akdeniz temsilcisi 10 golle yanıt verdi. Peki, Galatasaray Hatayspor maçı saat kaçta, ne zaman? Galatasaray Hatayspor maçı hangi kanalda, şifresiz mi? İşte detaylar...

GALATASARAY - HATAYSPOR MAÇI NE ZAMAN?

Trendyol Süper Lig'in ilk haftasında Galatasaray Hatayspor maçı 9 Ağustos 2024 Cuma günü Rams Park'ta saat 21.00’da başlayacak. Karşılaşma beIN Sports 1 ekranlarından naklen yayınlanacak.

İstanbul'daki maçlar

Galatasaray, sahasında Hatayspor'a puan kaybetmedi.

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Hatayspor'un Süper Lig'e çıktığı 2020-2021 sezonundan bu yana sarı-kırmızılı ekip, evinde yaptığı 4 maçı da kazandı. Galatasaray'ın söz konusu müsabakalarda attığı 10 gole Atakaş Hatayspor 1 golle yanıt verdi.

En farklı skorlar

Galatasaray, galibiyet sayısı bakımından üstünlük kurduğu rakibini ligde bir kez 4-0, bir kez de 3-0 yendi.

Hatayspor ise 2020-2021 sezonunda sahasında Galatasaray'ı 3-0 mağlup etti.

Yeni transferler görücüye çıkacak

Galatasaray'da yeni sezon öncesinde yapılan 2 transfer teknik direktör Okan Buruk'un görev vermesi durumunda sarı-kırmızılı formayla maçlarına çıkacak.

Sarı-kırmızılı kulüp, devam eden transfer döneminde Michy Batshuayi, Elias Jelert ve Gabriel Sara'yı renklerine bağladı. Batshuayi, Beşiktaş ile yapılan Turkcell Süper Kupa maçında süre alırken, Jelert ile Sara henüz bir maçta mücadele etmedi.

Okan Buruk'un görev vermesi halinde 21 yaşındaki Danimarkalı sağ bek Jelert ile 25 yaşındaki Brezilyalı orta saha oyuncusu Sara ilk kez sarı-kırmızılı formayı terletecek.

Elias Jelert'ten kötü haber!

Kopenhag'dan 9 milyon euro bonservis bedeli karşılığında transfer edilen Elias Jelert'in Hatayspor maçında oynayıp oynamayacağı merak konusu.

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Beşiktaş'a 5-0 kaybedilen Süper Kupa maçında ağrıları sebebiyle forma giyemeyen genç sağ bek, devam eden günlerde idmana çıkmış ancak takımla çalışmamıştı. Fanatik'in haberine göre yeni transferin Hatayspor maçında oynaması zor gözüküyor. Sağlık ekibinin Danimarkalı oyuncu için seferber olduğu ve bir an önce hazır duruma gelmesi için özel çalışmalar yaptığı belirtildi.