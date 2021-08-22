Galatasaray Hatayspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Galatasaray, Süper Lig'in 2. haftasında Atakaş Hatayspor ile karşılaşacak. Türk Telekom Stadı'nda devam eden zemin yenileme çalışmaları nedeniyle karşılaşma Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanacak. Müsabakaya kısa bir süre kala, haftanın kapanış mücadelesi için tarih, saat ve yayıncı kanal bilgileri araştırma konusu oldu. İşte, Galatasaray Hatayspor maçı hakkında detaylar...

Galatasaray ve Atakaş Hatayspor arasında Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanacak 2. hafta mücadelesi, 23 Ağustos Pazartesi günü saat 21.45'te başlayacak. Müsabaka, beIN Sports 1'den naklen yayınlanacak.

GALATASARAY'DA 4 EKSİK

Galatasaray, 4 futbolcusundan Atakaş Hatayspor maçında yararlanamayacak.

Süper Lig'deki Giresunspor maçında takım arkadaşı Kerem Aktürkoğlu'na uyguladığı şiddet nedeniyle 8 maç ceza verilen Marcao'nun yanı sıra lisansları çıkarılamayan Oğulcan Çağlayan ile yeni transfer Victor Enok Nelsson Hatayspor'a karşı forma giyemeyecek.

UEFA Avrupa Ligi play-off turunda Danimarka'nın Randers takımıyla deplasmanda oynanan maçta sakatlanan Arda Turan da sahadaki yerini alamayacak.

KONUK EKİPTE EKSİK YOK

Bordo-beyazlı takımda cezalı veya sakat oyuncu bulunmuyor.

KAÇ TARAFTAR OLACAK?

Galatasaray, sahasındaki zemin yenileme çalışmalarının tamamlanmamasından dolayı müsabakayı Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynayacak.

Galatasaray, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını önlemleri kapsamında stada yüzde 50 kapasitesi kadar seyirci alabilecek. Mücadeleyi 40 bine yakın sarı-kırmızılı taraftar izleyebilecek.

HATAYSPOR İLE 3. RANDEVU

Galatasaray, Süper Lig'de bordo-beyazlı takımla 3. kez karşı karşıya gelecek.

Sarı-kırmızılılar, tarihinde ilk kez geçen sezon Süper Lig'de mücadele eden Hatay temsilcisi ile yaptığı 2 maçta birer galibiyet ve yenilgi yaşadı.

Geride kalan sezon İstanbul'da oynanan maçı Galatasaray, Hatay'da oynanan maçı ise Hatayspor 3-0'lık skorla kazandı.