Galatasaray Hatayspor maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda canlı izlenecek? Artık saatler kaldı!

Galatasaray Hatayspor maçı ile Süper Lig öncesi son durumlarını gözden geçirmek isteyen iki ekip, Türk Telekom Stadyumu'nda karşı karşıya gelecek. Her iki takımın da sezon öncesi taktik ve teknik testlerini gerçekleştireceği karşılaşmada yeni transferler de boy gösterecek. Peki, Teknik Direktörler Ömer Bayram ve Fatih Terim'in taktik gözlemlerini gerçekleştireceği Galatasaray Hatayspor maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda canlı izlenebilecek? İşte, karşılaşma öncesi bazı bilgiler

Galatasaray Hatayspor maçı, her iki takım için de sezon öncesi eksikliklerin görülmesi açısından önem arz edecek. Kariyerleri boyunca sadece 2 kez karşı karşıya gelen Galatasaray ve Hatayspor, bu maçlardan birer galibiyet elde etti. Türkiye Kupası'nda Galatasaray karşısında çıktığı son karşılaşmayı 4-2 kazanan Hatayspor, TFF 1.Lig şampiyonu olarak katıldığı Süper Lig öncesi rakibine karşı iyi bir performans sergilemeyi amaçlıyor.

GALATASARAY HATAYSPOR MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?

Galatasaray, hazırlık maçı kapsamında Türk Telekom Stadyumu'nda Hatayspor'u konuk edecek. 3 Eylül Perşembe günü saat 17.00'da oynanacak olan karşılaşma D-Smart Spor Smart kanalından canlı izlenebilecek.

HATAYSPOR'A STOKE CİTY'Lİ SANTRAFOR

Süper Ligin yeni ekiplerinden Atakaş Hatayspor, Stoke Citynin santrforu Mame Dioufu kadrosuna kattı.



Atakaş Hatayspor, İngiltere Championship Ligi ekiplerinden Stoke Cityde forma giyen 32 yaşındaki Senegalli forvet Mame Biram Diouf ile 1+1 yıllık sözleşme imzaladı. Kulüpten yapılan açıklamada, "Atakaş Hataysporumuz, geçtiğimiz sezon Stoke Cityde santrfor olarak görev yapan 32 yaşındaki tecrübeli futbolcu Mame Biram Diouf ile 1+1 yıllık anlaşma sağladı. İmza törenine Onursal Başkanımız, Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Lütfü Savaş katıldı. Mame Dioufa ve Atakaş Hataysporumuza hayırlı olsun" ifadelerine yer verildi.

GALATASARAY'DA VİP KOLTUK SATIŞI BAŞLADI

Galatasaray'da 2020-2021 futbol sezonu için Türk Telekom Stadı VIP koltuk satışına başlandı.



Kulüpten yapılan açıklamada, Türkiye Futbol Federasyonunun Süper Lig maçları için ekim ayından itibaren stat kapasitesinin yüzde 30'u oranında taraftarın tribünlerde yer alabileceğini bildirmesinin ardından, VIP koltuk sahiplerinin sınırlı sayıdaki yeni sezon kombinelerini geçen yılki fiyatlardan temin etme imkanına sahip olacağı belirtildi.



Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:



"2020-2021 futbol sezonu içerisinde seyircisiz oynanacak maçların ücret iadesi yapılmayacak olup, bu çetin yolculukta takımının yanında yer alacak şanlı Galatasaray taraftarları, şüphesiz pandeminin açtığı derin yaralara merhem olacak, elini taşın altına koyarak tarihte hiç olmadığı kadar önemli bir misyon üstlenecek, büyüklüğünü bir kez daha dünyaya gösterecektir. Bu misyonu üstlenmek isteyen taraftarlarımızın oturma düzenleri, yetkili merciler tarafından sosyal mesafe kurallarına uygun şekilde belirlenecektir. Herhangi bir sebep ile VIP kombine yeri değişen veya koltuğunu satın alamayan taraftarlarımız, 2019-2020 futbol sezonundaki kombine yerlerini, 2021-2022 futbol sezonu için yenileme hakkına sahip olacaktır."



Taraftarlar, 17 Eylül Perşembe gününe kadar VIP koltukları satın alabilecek.

HATAYSPOR ONURSAL BAŞKANI DOÇ. DR. LÜTFÜ SAVAŞ: ASANSÖR TAKIM OLMAYACAĞIZ

Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı ve Hatayspor Onursal Başkanı Doç. Dr. Lütfü Savaş, Türkiye Spor Yazarları Derneği’nde basın mensuplarıyla buluştu. Hatayspor’un asansör takım olmayacağını söyleyen Savaş, “İnşallah şehrimizin kültürü gibi, Süper Lig’e renk katacağız” ifadelerini kullandı.



Toplantıda son olarak söz alan Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı ve Hatayspor Onursal Başkanı Doç. Dr. Lütfü Savaş, “Bizleri böyle güzide bir yerde ağırladığınız için, Hatay ve Hatayspor adına teşekkür ediyorum. 11 yıldır bize canı gönülden, Hataylılardan daha fazla destek veren Mustafa Karagöl’e ayrı bir teşekkür ediyorum. Bizler bize son 2 yılda çok destek verdiniz. Bizi önce sempati şampiyonu yaptınız, ardından da gerçek şampiyon olan bizleri ağırlıyorsunuz. Bizim arkadaşlarımız hiçbir zaman sporu kirletecek hiçbir harekette bulunmadılar. Bundan sonra da Hatayspor, Hatay’ın kendine has özellikleriyle Süper Lig’de olacak. Herkes ‘Asansör takım olacak mı’ diye konuşuyor ama biz hiç asansöre binmedik. Dizlerimizin üzerinde buralara geldik ve dizlerimiz nasır tuttu. Amatör ruhla çalışan arkadaşlarımız, şampiyon olduktan sonraki gün amatör ruhla çalışmaya devam ettiler. İnşallah ilk maçtan itibaren, sizlerin 2 yıldır yaptığınız sempati yazılarını, bu sene de gazetelerde göreceğiz, televizyonlarda radyolarda duyacağız” dedi.