Galatasaray Hatayspor maçı Süper Lig'in bu haftaki puan durumunun son halini almasında kritik bir öneme sahip olacak. Kadrosunda önemli değişiklikler yapan iki takım, 3 puan için önemli bir savaş verecek. Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda oynanacak mücadeleye 40 bin taraftar alınacak. Peki, Galatasaray Hatayspor maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda canlı izlenebilecek? İşte, o karşılaşma hakkında detaylı bilgiler

GALATASARAY HATAYSPOR MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?

Süper Lig'in 2'nci Hafta mücadelesinde Galatasaray, Hatayspor'u konuk edecek. 23 Ağustos Pazartesi günü saat 21.45'te oynanacak mücadele, Bein Sports HD 1 kanalından canlı izlenebilecek.

GALATASARAY'DA 4 EKSİK



Galatasaray, 4 futbolcusundan Atakaş Hatayspor maçında yararlanamayacak.



Süper Lig'deki Giresunspor maçında takım arkadaşı Kerem Aktürkoğlu'na uyguladığı şiddet nedeniyle 8 maç ceza verilen Marcao'nun yanı sıra lisansları çıkarılamayan Oğulcan Çağlayan ile yeni transfer Victor Enok Nelsson Hatayspor'a karşı forma giyemeyecek.



UEFA Avrupa Ligi play-off turunda Danimarka'nın Randers takımıyla deplasmanda oynanan maçta sakatlanan Arda Turan da sahadaki yerini alamayacak.



STADA 40 BİNE YAKIN TARAFTAR ALINABİLECEK



Galatasaray, sahasındaki zemin yenileme çalışmalarının tamamlanmamasından dolayı müsabakayı Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynayacak.

Galatasaray, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını önlemleri kapsamında stada yüzde 50 kapasitesi kadar seyirci alabilecek. Mücadeleyi 40 bine yakın sarı-kırmızılı taraftar izleyebilecek.



HATAYSPOR İLE 3. RANDEVU



Galatasaray, Süper Lig'de bordo-beyazlı takımla 3. kez karşı karşıya gelecek.



Sarı-kırmızılılar, tarihinde ilk kez geçen sezon Süper Lig'de mücadele eden Hatay temsilcisi ile yaptığı 2 maçta birer galibiyet ve yenilgi yaşadı.

Geride kalan sezon İstanbul'da oynanan maçı Galatasaray, Hatay'da oynanan maçı ise Hatayspor 3-0'lık skorla kazandı.

BOUPENDZA TRANSFERİ HIZLANIYOR

Atakaş Hatayspor'un forveti Aaron Salem Boupendza'nın, transfer görüşmeleri için Katar'a gitmesine izin verildi.



Kulüpten yapılan yazılı açıklamada "Aaron Salem Boupendza'nın transfer görüşmelerini tamamlaması ve sağlık kontrolünden geçmesi için Atakaş Hatayspor tarafından Katar'a gitmesine izin verilmiştir." ifadeleri kullanıldı.



Gabonlu futbolcu, geçen sezon 22 kez rakip fileleri havalandırarak gol kralı olmuştu.