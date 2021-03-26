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GeriFutbol Galatasaray, Hatayspor maçı hazırlıklarını sürdürdü
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Futbol
AA
Haber Giriş: 26.03.2021 - 15:49 | Son Güncelleme:

Galatasaray, Hatayspor maçı hazırlıklarını sürdürdü

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Galatasaray, Hatayspor maçı hazırlıklarını sürdürdü

Galatasaray Futbol Takımı, Süper Lig'in 32. haftasında 3 Nisan Cumartesi günü deplasmanda Atakaş Hatayspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamaya göre, Florya Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Fatih Terim yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, ısınma hareketleriyle başladı.

İdmanın ana bölümünde dar alanda dayanıklılığa yönelik çift kale oyun oynandı. Antrenman, yenilenme koşusu ve soğuma hareketleriyle tamamlandı.

Milli takım kamplarında bulunan futbolcular idmanda yer almadı.

Galatasaray, yarın yapacağı antrenmanla Hatayspor müsabakasının hazırlıklarına devam edecek.

Galatasaray, Hatayspor maçı hazırlıklarını sürdürdü

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