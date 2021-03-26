Galatasaray, Hatayspor maçı hazırlıklarını sürdürdü

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamaya göre, Florya Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Fatih Terim yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, ısınma hareketleriyle başladı.



İdmanın ana bölümünde dar alanda dayanıklılığa yönelik çift kale oyun oynandı. Antrenman, yenilenme koşusu ve soğuma hareketleriyle tamamlandı.



Milli takım kamplarında bulunan futbolcular idmanda yer almadı.



Galatasaray, yarın yapacağı antrenmanla Hatayspor müsabakasının hazırlıklarına devam edecek.

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