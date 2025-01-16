×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası, İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOL PUAN DURUMU FİKSTÜR BASKETBOL VOLEYBOL TENİS VİDEO
HABERLERSpor HaberleriFutbol Haberleri

Galatasaray, Hatayspor kadrosu belli oldu! Kafilede iki eksik

Güncelleme Tarihi:

#Galatasaray#Hatayspor#Kadro
Galatasaray, Hatayspor kadrosu belli oldu Kafilede iki eksik
Oluşturulma Tarihi: Ocak 16, 2025 17:22

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında yarın deplasmanda oynayacağı Hatayspor karşılaşması için Mersin'e gitti. Sarı-Kırmızılı ekibin Hatay kafilesinde iki yıldız yer almadı.

Haberin Devamı

Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında Galatasaray, yarın saat 20.00'de Mersin Stadyumu'nda Hatayspor ile mücadele edecek. Sarı-kırmızılılar, bu karşılaşmanın hazırlıklarını tamamlayıp, İstanbul Havalimanı Genel Havacılık Terminali'nden özel uçakla Mersin'e gitti.

Galatasaray'ın kamp kadrosu da belli olurken, sakatlığı devam eden Mauro Icardi'nin yanı sıra Ziyech ve Gabriel Sara kamp kadrosunda yer almadı.

Galatasaray'ın, Hatayspor maçı kamp kadrosu şöyle:

"Fernando Muslera, Ismail Jakobs, Eyüp Aydın, Davinson Sanchez, Roland Sallai, Kerem Demirbay, Dries Mertens, Yunus Akgün, Batuhan Şen, Berkan Kutlu, Günay Güvenç, Kaan Ayhan, Elias Jelert, Victor Nelsson, Yusuf Demir, Lucas Torreira, Abdülkerim Bardakcı, Michy Batshuayi, Victor Osimhen, Barış Alper Yılmaz, Efe Akman ve Metehan Baltacı."

Haberle ilgili daha fazlası:
#Galatasaray#Hatayspor#Kadro

BAKMADAN GEÇME!