Son Dakika: Galatasaray Halil Dervişoğlu'nu Fenerbahçe’ye kaptırmadı! Gece yarısı KAP geldi ve sözleşme detayları...

Spor Servisi / Ali Naci KÜÇÜK - Galatasaray geçen sezonun ikinci yarısında kiralık oynattığı Halil Dervişoğlu’nun performansından memnun kalırken, sarı kırmızılı yönetim Fenerbahçe’nin son anda devreye girmesine rağmen transferi bitirmeyi başardı. Dervişoğlu, bugün sabaha karşı İstanbul’a geldi.

Galatasaray, 1 yıllığına yeniden kiraladığı 21 yaşındaki forvet oyuncusu için Brentford Kulübü’ne 1.5 milyon Euro kira bedeli ödeyecek. Oyuncunun satın alma opsiyonu ise 7 milyon Euro. Milli futbolcunun Galatasaray’ı tercih ettiği ifade edildi.

KAP BİLDİRİMİ GELDİ

Galatasaray Kulübü, Kamuyu Aydınlatma Platformu'na yaptığı açıklamayla Halil İbrahim Dervişoğlu'nun transferi konusunda görüşmelerin başladığını duyurdu.

İŞTE O BİLDİRİM

Profesyonel Futbolcu Halil İbrahim Dervişoğlu ve Kulübü Brentford F.C. Limited ile oyuncunun 2021-2022 sezonu sonuna kadar geçici transferi ve ön alım hakkı konusunda görüşmelere başlanmıştır.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

ALİ KOÇ'TAN HALİL İTİRAFI

Nitekim F.Bahçe Başkanı Ali Koç da bu konuda açıklamalarda bulunurken, “Halil geleceği parlak bir oyuncu. Bu konu bize getirildi. Hocamız ‘Olabilir’ dedi. FFP yüzünden şartlar oluşmadı.

Halil Dervişoğlu, ‘Bonservisimi alırsanız, F.Bahçe’de oynamak isterim’ dedi. Kiralık olarak gelecekse de G.Saray’a gitmenin daha doğru olacağını söyledi” ifadelerini kullandı.

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