×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2024 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOL EURO 2024 PUAN DURUMU FİKSTÜR BASKETBOL VOLEYBOL TENİS VİDEO
HABERLERSpor HaberleriFutbol Haberleri

Galatasaray, Hakim Ziyech'in bonservisini aldı! Maaşı...

Güncelleme Tarihi:

#Transfer#Hakim Ziyech#Galatasaray
Galatasaray, Hakim Ziyechin bonservisini aldı Maaşı...
Oluşturulma Tarihi: Haziran 28, 2024 21:14

Galatasaray, bedelsiz kiralanan Hakim Ziyech'in bedelsiz satın alma opsiyonundaki şartların oluştuğunu ve Faslı futbolcunun bonservisinin alındığını açıkladı.

Haberin Devamı

Galatasaray'dan yapılan açıklamada Ziyech'in sözleşmesinin 1+1 yıllık olduğu ve yeni sezonda 2 milyon 850 bin euro, şarta bağlı opsiyonun gerçekleşmesi halinde 2025/26 sezonunda da 2 milyon 850 bin euro kazanacağı açıklandı.

Galatasaray'ın açıklaması şu şekilde:

Profesyonel futbolcu Hakim Ziyech’in geçici transfer sözleşmesinde yer alan bedelsiz satın alma opsiyonu şartları oluştuğundan kesin transferi bedelsiz olarak gerçekleşmiştir.

Futbolcuya 2024-2025 sezonu için net 2.850.000 euro sezonluk ücret ödenecektir. Ayrıca yapılan anlaşma gereği şarta bağlı uzama opsiyonunun gerçekleşmesi halinde futbolcuya 2025-2026 sezonu için net 2.850.000 euro sezonluk ücret ödenecektir.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Transfer#Hakim Ziyech#Galatasaray

BAKMADAN GEÇME!