Galatasaray, Hakim Ziyech'in bonservisini aldı! Maaşı...

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Galatasaray'dan yapılan açıklamada Ziyech'in sözleşmesinin 1+1 yıllık olduğu ve yeni sezonda 2 milyon 850 bin euro, şarta bağlı opsiyonun gerçekleşmesi halinde 2025/26 sezonunda da 2 milyon 850 bin euro kazanacağı açıklandı.

Galatasaray'ın açıklaması şu şekilde:

Profesyonel futbolcu Hakim Ziyech’in geçici transfer sözleşmesinde yer alan bedelsiz satın alma opsiyonu şartları oluştuğundan kesin transferi bedelsiz olarak gerçekleşmiştir.

Futbolcuya 2024-2025 sezonu için net 2.850.000 euro sezonluk ücret ödenecektir. Ayrıca yapılan anlaşma gereği şarta bağlı uzama opsiyonunun gerçekleşmesi halinde futbolcuya 2025-2026 sezonu için net 2.850.000 euro sezonluk ücret ödenecektir.