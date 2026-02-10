×
Galatasaray, Hakan Çalhanoğlu transferini bitiriyor! Tarih belli oldu

Güncelleme Tarihi:

Ömer Aykut ÖZAŞKIN
Oluşturulma Tarihi: Şubat 10, 2026 17:30

Galatasaray'ın uzun süredir kadrosuna katmak istediği ve 2025-26 ara transfer sezonunda da transferini yokladığı Hakan Çalhanoğlu konusunda yeni gelişme yaşandı.

Bir yandan Süper Lig'de şampiyonluk hedefleyen, diğer yandan UEFA Şampiyonlar Ligi'nde oynayacağı Juventus maçını bekleyen Galatasaray, gelecek sezon için hazırlıklarına başladı.

Sarı kırmızılı kulübün yönetimi, mevcut sezonun sona ermesiyle beraber transferleri erken bitirmek ve yaz kampına dahil etmek istiyor.

Bu bağlama çalışmalarını sürdüren Cimbom, uzun süredir kadrosuna katmak istediği Hakan Çalhanoğlu konusunda yeni bir adım atmaya hazırlanıyor.

İTALYAN BASINI DUYURDU: GALATASARAY'IN PROJESİ

Konuya ilişkin İtalyan basınında yer alan haber şu şekilde oldu:

Galatasaray'ın önümüzdeki yaz transfer sezonundaki ilk büyük hedefi belli: Hakan Çalhanoğlu.

İstanbul kulübü, Inter'in yıldızını yeni projesinin ilk adımı olarak görüyor. Galatasaray, Hakan Çalhanoğlu etrafında şekillenecek bir projeye hazırlanıyor. Hakan'ın adı, sarı kırmızılı kulübün transfer listesinin en başında yer alıyor.

Inter, kilit oyuncusunu kolay kolay elden çıkarma peşinde değil. 2027'ye dek süren sözleşmesini yenilemek için elinden geleni yapıyor. Hakan'ın Galatasaray ile olan güçlü bağı, sözleşme yenileme planını sekteye uğratıyor.

Galatasaray, ocak transfer sezonunda Inter'in kapısını çalmış ancak sezon devam ettiği için oyuncu elden çıkarılmak istenmemişti.

OKAN BURUK VE DURSUN ÖZBEK İSTİYOR

Teknik direktör Okan Buruk ve Dursun Özbek, Hakan Çalhanoğlu transferini onayladı ve sezon sonunda mutlaka istiyorlar. Yaz transfer sezonunda 32 yaşındaki oyuncunun deneyimi ve liderlik özelliğinden faydalanarak orta sahaya bu önemli takviyeyi yapacaklar.

 

