Galatasaray, Hakan Çalhanoğlu transferini bitiriyor! Bonservisi belli oldu

Güncelleme Tarihi:

#Galatasaray#Hakan Çalhanoğlu#Transfer
Oluşturulma Tarihi: Aralık 14, 2025 10:15

Galatasaray, Şampiyonlar Ligi’nde üst turlarda daha yarışmacı bir takım yaratabilmek adına Hakan Çalhanoğlu transferini yeniden gündeme getirdi. Sarı kırmızılıların Hakan Çalhanoğlu için belirlediği bonservis belli oldu. İşte yapılacak teklif ve ayrıntılar…

Serie A devi Inter'de sözleşmesinin sona ermesine 1.5 sezon kalan A Milli Takım kaptanı Hakan Çalhanoğlu transferde Süper Lig'le anılmaya devam ediyor.

Bu sezon 18 resmi maçta 7 gol, 3 asistlik skor katkısı sağlayan ve ekim ayında Inter'de ayın oyuncusu seçilen yıldız ismin transferinde yeni gelişmeler yaşanıyor.

G.SARAY BU KEZ KARARLI

Galatasaray Yönetimi’nin geçtiğimiz yaz kadrosuna katmayı en çok istediği isimlerden biri Hakan Çalhanoğlu’ydu. İtalya Serie A ekiplerinden Inter’in formasını giyen Milli futbolcu için büyük uğraşlar verilmiş fakat mutlu sona ulaşılamamıştı. Ancak Cim Bom bu kez transferi bitirmekte kararlı.

TÜM ŞARTLAR ZORLANACAK

Cimbom bu kez transferi bitirmekte kararlı. Sarı-Kırmızılılar, Devler Ligi’nde üst turlara yükselebilmek için kadrosunu güçlendirmeyi çok istiyor. Bu doğrultuda 31 yaşındaki futbolcu için tüm şartlar zorlanacak.

Geçen yaz Çizme ekibi, Hakan’ı satmak için 20-25 milyon Euro dolaylarında bir bonservis bedeli talep etmişti. Fakat yapılan pazarlıkların ardından bir türlü istenen neticeye ulaşılamamıştı.

FEDAKARLIĞA HAZIR

2027 Haziran’da kontratı bitecek olan Hakan için bu kez 10-15 milyon Euro dolaylarında bir bütçe ayrıldı. Milli futbolcunun da Sarı-Kırmızılı formayı giyebilmek adına her türlü fedakarlığa hazır olduğu öğrenildi.

PAZARLIK BAŞLIYOR

Bu doğrultuda Inter ile yapılacak pazarlıklarda Aslan’ın işinin kolaylaşması bekleniyor. Cim Bom, devre arası transfer dönemi açılır açılmaz pazarlıklara başlayıp, oyuncuyu kadrosuna katmayı çok istiyor.

