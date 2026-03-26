Galatasaray, Hakan Çalhanoğlu transferi için teklif hazırlığında! İşte bonservisi

Haberin Devamı

Galatasaray, Hakan Çalhanoğlu transferi konusunda yeni bir perde açıyor. Sarı kırmızılılar, bu yaz milli futbolcunun transferinin bitirmek istiyor.

İtalyan basınında yer alan habere göre sarı kırmızılılar, Hakan için Inter'e yapacağı teklifi belirledi.

Inter, geçtiğimiz hafta Hakan'ı ilk 11'de oynattı ancak milli futbolcu Fiorentina beraberliğine engel olamadı. Inter, lider durumda bulunmasına karşın ligin son dönemecinde Hakan'ın performansına ihtiyaç duyuyor. Hakan, yaşadığı sakatlıklar nedeniyle bu sezon alışılmışın dışında bir performans sergiliyor.

SEZON SONU VEDA EDECEK

Yaşanan bu gelişmelerle beraber Hakan için Inter'den ayrılık, her geçen gün daha da olası gözüküyor. Galatasaray, sezon sonunda Hakan için Inter'in kapısını yeniden çalacak.

Haberin Devamı

Sarı kırmızılılar, daha önce de Inter'den Hakan'ı istemiş ancak bu istek reddedilmişti. Ocak ayında da resmi teklif yapılmış ancak onaylanmamıştı.

GALATASARAY'IN VERECEĞİ BONSERVİS

Haziran 2027'de Hakan Çalhanoğlu'nun Inter'deki sözleşmesi sona erecek. İtalyan devinden henüz konuya ilişkin bir hamle gelmedi ve bu da ayrılık iddialarını güçlendiriyor.

Galatasaray da, Hakan için yapacağı teklifi belirledi ve buna göre hareket edecek. Cimbom, sezon sonunda 10 milyon Euro'yu aşmamak şartıyla, Hakan için Inter'e teklif yapacak.

Inter yönetimi ise yıldız oyuncu için 15-20 milyon Euro bandında bir rakam talep ediyor. İtalyan kulübü, bu kez Hakan ile yollarını ayırmaya hazır ve 12 milyon Euro'luk maaşından tasarruf edecek.