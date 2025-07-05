Galatasaray, Hakan Çalhanoğlu transferi için resmen görüşmelere başladı!

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Son şampiyon Galatasaray gelecek sezon UEFA şampiyonlar Ligi’nde önemli başarılar elde etmek için transferde kollarını sıvadı.
Sarı kırmızılılar bu bağlamda uzun süredir gündeminde Hakan Çalhanoğlu ismini tutuyordu.
Leroy Sane transferi ile beraber Avrupa’da adından sıkça söz ettiren Galatasaray, son şampiyonlar Ligi finalisti Inter'in ve A Milli futbol takımımızın kaptanı Hakan Çalhanoğlu‘nu transfer etmek istiyor.
FRANSIZLAR DUYURDU
Fransa’nın dünyaca ünlü gazetesi L’Equipe’in haberine göre Galatasaray, Inter ile transfer görüşmelerine resmen başladı.
Öte yandan haberde, Galatasaray’ın İlkay Gündoğan ile de anlaştığı ancak Manchester City’yi ikna edemediği bilgisine yer verildi.