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Galatasaray, Hakan Çalhanoğlu transferi için resmen görüşmelere başladı!

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#Galatasaray Transfer#Hakan Çalhanoğlu#Leroy Sané
Galatasaray, Hakan Çalhanoğlu transferi için resmen görüşmelere başladı
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 05, 2025 16:04

Gelecek sezon UEFA Şampiyonlar Ligi’nde önemli başarılara imza atmak isteyen Galatasaray, Leroy Sane’yi transfer etmişti. Cimbom, 2. Büyük bombasını Hakan Çalhanoğlu ile patlatmaya hazırlanıyor. İşte ayrıntılar…

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Son şampiyon Galatasaray gelecek sezon UEFA şampiyonlar Ligi’nde önemli başarılar elde etmek için transferde kollarını sıvadı.

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Sarı kırmızılılar bu bağlamda uzun süredir gündeminde Hakan Çalhanoğlu ismini tutuyordu.

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Leroy Sane transferi ile beraber Avrupa’da adından sıkça söz ettiren Galatasaray, son şampiyonlar Ligi finalisti Inter'in ve A Milli futbol takımımızın kaptanı Hakan Çalhanoğlu‘nu transfer etmek istiyor.

Galatasaray, Hakan Çalhanoğlu transferi için resmen görüşmelere başladı

FRANSIZLAR DUYURDU 

Fransa’nın dünyaca ünlü gazetesi L’Equipe’in haberine göre Galatasaray, Inter ile transfer görüşmelerine resmen başladı.

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Öte yandan haberde, Galatasaray’ın İlkay Gündoğan ile de anlaştığı ancak Manchester City’yi ikna edemediği bilgisine yer verildi.

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#Galatasaray Transfer#Hakan Çalhanoğlu#Leroy Sané

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