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Galatasaray, Hakan Çalhanoğlu transferi için Inter’e teklif yaptı! İtalyanlar böyle duyurdu

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#Galatasaray#Hakan Çalhanoğlu#Transfer
Galatasaray, Hakan Çalhanoğlu transferi için Inter’e teklif yaptı İtalyanlar böyle duyurdu
Oluşturulma Tarihi: Haziran 20, 2025 16:01

Galatasaray’a transferi yılan hikayesine dönen Hakan Çalhanoğlu ile alakalı İtalyan basınından önemli bir gelişme aktarıldı. İşte ayrıntılar…

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A milli futbol takımımızın ve İtalyan dev İnter’in yıldız oyuncusu Hakan Çalhanoğlu’nun Galatasaray’a transfere transferi, çıkmaza girdi.

Galatasaray, Hakan Çalhanoğlu transferi için Inter’e teklif yaptı İtalyanlar böyle duyurdu

Galatasaray başkanı Dursun Özbek son olarak Hakan ile ilgili yaptığı açıklamada şu ifadelere yer vermişti:

İTALYAN MEDYASI GERÇEĞİ DUYURDU

İtalya’nın ünlü gazetesi La Gazzeta dello Spor’ta yer alan habere göre Inter, Hakan Çalhanoğlu’nun transfer kararını bekliyor.

Galatasaray, Hakan Çalhanoğlu transferi için Inter’e teklif yaptı İtalyanlar böyle duyurdu

İtalyan devi, Hakan’ın olası ayrılığına karşın şimdiden 3 ismi belirledi ancak transferleri yapabilmek için Hakan’ın geleceğine ilişkin net kararını vermesi gerekiyor.

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Galatasaray, Hakan Çalhanoğlu transferi için Inter’e teklif yaptı İtalyanlar böyle duyurdu

BOMBAYI DUYURDULAR: GALATASARAY TEKLİF YAPTI

Öte yandan haberin detaylarında Galatasaray’ın Hakan için Inter’e sözlü olarak transfer teklifinde bulunduğu ifade edildi.

Haberde Galatasaray’ın Hakan Çalhanoğlu için 20 milyon Euro bonservis önerisinde bulunduğu aktarıldı.

Galatasaray, Hakan Çalhanoğlu transferi için Inter’e teklif yaptı İtalyanlar böyle duyurdu

Inter’in bu rakamı kabul etmediği yazılırken, talep edilen rakamın 30-40 milyon Euro bandında olduğu aktarıldı.

Ancak Hakan Çalhanoğlu’nun transfer için net karar vermesi halinde her iki kulübünde resmi olarak masaya oturacağı kaydedildi.

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#Galatasaray#Hakan Çalhanoğlu#Transfer

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