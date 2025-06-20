Galatasaray, Hakan Çalhanoğlu transferi için Inter’e teklif yaptı! İtalyanlar böyle duyurdu

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A milli futbol takımımızın ve İtalyan dev İnter’in yıldız oyuncusu Hakan Çalhanoğlu’nun Galatasaray’a transfere transferi, çıkmaza girdi.

Galatasaray başkanı Dursun Özbek son olarak Hakan ile ilgili yaptığı açıklamada şu ifadelere yer vermişti:

İTALYAN MEDYASI GERÇEĞİ DUYURDU

İtalya’nın ünlü gazetesi La Gazzeta dello Spor’ta yer alan habere göre Inter, Hakan Çalhanoğlu’nun transfer kararını bekliyor.

İtalyan devi, Hakan’ın olası ayrılığına karşın şimdiden 3 ismi belirledi ancak transferleri yapabilmek için Hakan’ın geleceğine ilişkin net kararını vermesi gerekiyor.

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BOMBAYI DUYURDULAR: GALATASARAY TEKLİF YAPTI

Öte yandan haberin detaylarında Galatasaray’ın Hakan için Inter’e sözlü olarak transfer teklifinde bulunduğu ifade edildi.

Haberde Galatasaray’ın Hakan Çalhanoğlu için 20 milyon Euro bonservis önerisinde bulunduğu aktarıldı.

Inter’in bu rakamı kabul etmediği yazılırken, talep edilen rakamın 30-40 milyon Euro bandında olduğu aktarıldı.

Ancak Hakan Çalhanoğlu’nun transfer için net karar vermesi halinde her iki kulübünde resmi olarak masaya oturacağı kaydedildi.