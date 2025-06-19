Galatasaray, Hakan Çalhanoğlu ile anlaşmaya vardı! İşte transfer tarihi

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Galatasaray ile Hakan Çalhanoğlu arasındaki flört mutlu sonla bitmek üzere. Milli yıldızın gönderdiği “Ben hazırım” mesajından sonra temasları sıklaştıran Sarı- Kırmızılılar, Inter’le başlayan bonservis pazarlıklarını en kısa sürede noktalamak için bastırıyor.

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Kulüpler Dünya Kupası sonrası...

İtalyan basınının iddiasına göre taraflar 15 milyon Euro civarında bir bonservis üzerinde uzlaşmak üzere. FIFA Dünya Kulüpler Kupası’ndan sonra bir transfer anlaşmasının resmiyete dökülmesine yüksek ihtimal gözüyle bakılıyor.

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Hakan'dan fedakarlık

Süreci hızlandıran başka detaylar da var. Galatasaraylı yetkililerle sürekli iletişim halinde olan Hakan’ın kontratında gerekli fedakarlığı yapacağına dair verdiği garanti de Aslan’ın işini kolaylaştırdı.

İkisi de çok istiyor

Hem başkan Dursun Özbek’in hem de teknik patron Okan Buruk’un özel olarak istediği bu transferin, hem Galatasaray’a Şampiyonlar Ligi’nde seviye atlatacağı hem de ezeli rakiplere sezon başlamadan kulübün iddiasını ortaya koyma adına bir gözdağı vereceği düşünülüyor.

'Sakatım' dedi maça çıkmadı

Şu sıralarda Inter’le FIFA Dünya Kulüpler Kupası’nda bulunan Hakan Çalhanoğlu, Türkiye saati ile önceki gece sabaha karşı oynanan ve 1-1 biten Monterrey maçında sakatlığını bahane ederek sahaya çıkmadı. Şampiyonlar Ligi Finali’nde Inter ile PSG arasındaki mücadelede bir baldır yaralanması yaşadığı belirtilen Hakan’ın tedbir amaçlı olarak oynamak istemediği ifade ediliyor. Yıldız futbolcunun ortaya koyduğu bu tavır, bir kesim tarafından “Galatasaray’la anlaştığı için kendini riske etmiyor” diye de yorumlanıyor.

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