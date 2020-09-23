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Hürriyet
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Futbol
AA
Haber Giriş: 23.09.2020 - 19:58 | Son Güncelleme:

Galatasaray, Hajduk Split maçına hazır

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Galatasaray, Hajduk Split maçına hazır
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Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turunda yarın sahasında Hırvatistan'ın Hajduk Split takımı ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Florya Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Fatih Terim yönetiminde ilk 15 dakikası basına açık gerçekleştirilen antrenmanda, futbolcular ısınma hareketlerinin ardından pas çalışması yaptı.

İdmanın basına kapalı bölümünde ise taktik çalışmasının yapıldığı bildirildi.

Sarı-kırmızı takımda sakatlıkları bulunan Emre Akbaba ile Marcelo Saracchi antrenmanda yer almadı.

 

Galatasaray, Hajduk Split maçına hazır

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