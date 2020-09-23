Galatasaray, Hajduk Split maçına hazır
Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turunda yarın sahasında Hırvatistan'ın Hajduk Split takımı ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.
Florya Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Fatih Terim yönetiminde ilk 15 dakikası basına açık gerçekleştirilen antrenmanda, futbolcular ısınma hareketlerinin ardından pas çalışması yaptı.
İdmanın basına kapalı bölümünde ise taktik çalışmasının yapıldığı bildirildi.
Sarı-kırmızı takımda sakatlıkları bulunan Emre Akbaba ile Marcelo Saracchi antrenmanda yer almadı.
Haftalık net Canlı iddaa kaybına %10'a varan iade Misli.com'da, hemen katıl!
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle