Galatasaray Hajduk Split maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda? Terim'den açıklamalar

Galatasaray Hajduk Split maçı ile Sarı Kırmızılı temsilcimizin Avrupa macerası başlıyor. UEFA Avrupa Ligi 3. Eleme Turu karşılaşmasında Hajduk Split'i konuk edecek olan Galatasaray, mutlak galibiyet parolası ile sahaya çıkacak. Peki, Galatasaray Hajduk Split maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda canlı izlenebilecek? İşte, karşılaşma hakkında bazı bilgiler

GALATASARAY HAJDUK SPLİT MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?

UEFA Avrupa Ligi 3. Eleme Turu karşılaşmasında Galatasaray, Hajduk Split'i ağırlayacak. 24 Eylül Perşembe günü saat 21.00'da oynanacak olan karşılaşma, Spor Smart kanalından canlı izlenebilecek.

FATİH TERİM'DEN AÇIKLAMALAR

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turunda bugün Hırvatistan'ın Hajduk Split ekibiyle yapacakları maçı önemli gördüklerini ve sahaya diri bir kadroyla çıkacaklarını dile getirdi.



Florya Metin Oktay Tesisleri'nde düzenlenen basın toplantısında açıklamada bulunan tecrübeli teknik adam, Avrupa Ligi'ne önem verdiğini belirterek, "Ben Avrupa ya da dünyada yapılacak her maça büyük önem veriyorum. Şimdi bizim için en önemli maç perşembe akşamı oynanacak maçtır. Perşembe ve pazar günü oynayan bazı arkadaşlarımızın daha iyi randıman verebilmeleri için dinlenmeleri gerekiyor. Bunun hesabı içerisindeyim. Yoksa çıkaracağım takım ne Medipol Başakşehir ne Neftçi ne de Gaziantep FK maçındaki takım olacak. Bunu doğru orantılamamız lazım. Maçı çok önemsiyorum, daha diri ve hesaplamalarda aynı iş gücü düşmesi planlanan bir kadro da çıkabilir. Açıkçası burayı geçip, sonra dışarıda oynayacağımız diğer eleme maçında grupları arayacağız." diye konuştu.

"BÜYÜK TRANSFERLER, YÜKSEK RAKAMLAR HİÇ KOLAY DEĞİL"



Fatih Terim, Galatasaray ile ilgili uzun zamandır konuşmak istediğini vurgulayarak, "Özellikle Galatasaraylıların bilmesi gereken birçok şey var. Tarihe not düşmek için onları konuşmak istiyordum. Burada konu sadece ne alındı ya da alınmadı değil, konu transfer yapma ihtimalimizin çok zor olması. Zaten geldiğimizde de satmadan alamıyorduk. Aldığımızdan fazla satmışız, şampiyon olmuşuz, kara geçirmişiz gibi bir sürü şey sayabiliriz. Ancak sonuç itibarıyla kulübümüzün bunun altından kalkabilmesi için birçok şeyin bir araya gelmesi lazım, olmadığı zaman da almak çok zor." ifadelerini kullandı.



Galatasaray'ın elindeki kadroyla en iyi yerleri hedefleyen bir yapısı olması gerektiğini aktaran Terim, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Şunu herkes bilmeli ki büyük transferler, yüksek rakamlar hiç kolay değil. Türkiye'deki birçok kulübün bu durumda olduğuna inanıyorum. Yönetimlerin de işi zor. Almazsanız 'niye almadınız", alırsanız 'niye bu kadara aldınız' gibi şeylere maruzlar. Biz ekime kadar alabileceğimiz ne varsa yine alırız ama ben bu işin açıkçası çok da kolay düzeleceğine inanmıyorum. Ne kadar geliriniz olursa olsun, bu giderler ve borçlarla istediğiniz şeyleri yapmanız çok zor. Burada kimseyi suçlamıyorum. Doğruların en doğrusunu anlatmak lazım. Herkesin bilme hakkı var."



Fatih Terim, transfer süreci içinde takıma katılacak ve takımdan ayrılacak isimlerin olacağını belirterek, şunları kaydetti:

"Yönetimle 4 toplantı yaptık. Listemi tahtaya yazdım, yapmak istediklerimi anlattım. İşin ekonomik boyutuyla ilgili bir brifing verdim. Yönetimimiz bana yeni bütçenin geçmişe oranla daha düşük olması gerektiğini, bunun bir zorunluluk olduğunu ifade etti. Ben de hiç itiraz etmedim. Transferle ilgili geçmişten de çalışmalarımız vardı. Hala da devam ediyor. Maalesef satma işleminde başarılı olamadık, dolayısıyla alma da zorlaştı. Zaten daha önceden tasarrufumuz olan bir oyuncu vardı, arkadaşlarımız onu güzel halletti. O da sözünde duran bir oyuncuymuş, geldi hiç sorun çıkarmadan attı imzasını. Bir de diğer genç arkadaşlarımız. Baktığımızda sıfır maliyet gibi. Başka bir önerim oldu. Mümkünse kiralık oyunculardan biraz uzaklaşalım. Şu bir gerçek ki Galatasaray bundan sonra öyle yüksek rakamlarla oyuncu alacak bir durumda değil. Tam tersi alıp yetiştirip büyük rakamlara satabilirse ve bu arada onlarla hedeflerine ulaşabilirse büyük bir iş yapmış olur."



"HAVAYA GİRECEK İNSANLAR DEĞİLİZ"



Tecrübeli teknik adam, iyi başladıkları sezonun hazırlık dönemini doğru planladıklarını anlatarak, "Dönen oyuncularımızla beraber elimizdeki kadronun hem fizik kalitesi hem de oyun profillerini çok iyi analiz ettiğimize inanıyorum. Ondan sonra böyle bir hazırlık devresi düşündük. Pandemi olmasaydı da dışarı gitmeyecektik. Sabah burada buluştuk, akşam da evlerine gönderdik. Bu onlara iyi geldi. Biz dört dörtlük analiz ettik onlar da dört dörtlük çalıştı. Şu ana kadar iyiyiz, yarın ne olacağımız belli değil. Bizler 2-3 maç kazanıp havaya girecek insanlar değiliz." değerlendirmesinde bulundu.



Fatih Terim, sezona yüksek motivasyonla başlamasıyla ilgili soruyu, "Ben bu işin en önünde olmak zorundayım. Şartlar ne olursa olsun Galatasaray olarak mevcut her şeyde olmak isteyen hatta kazanmak isteyen bir kulübüz. Elbette benim de üzüntülerim, problemlerim ve sevinçlerim oluyor. Ben görevine bağlı, görevini özveriyle yapmaktan inanılmaz derecede mutlu olan bir insanım. Bunda bir sıkıntı yok. Yapamadığım zaman üzülürüm. Onun dışında Allah'a şükür sağlığım yerinde, bir sıkıntı yok. Zaman zaman ufak yükselmeler olur, bunlar hayatın içinde var." şeklinde yanıtladı.



"TARAFTARSIZ BİR GALATASARAY DÜŞÜNMEK MÜMKÜN DEĞİL"



Fatih Terim, seyircisiz maç oynamaya alışkın olmadıklarına dikkati çekerek, "Galatasaray seyircisiz oynamaya alışkın olamaz, olmamalı. Alıştırmaya çalışıyoruz ama ne tadı ne de tuzu var. Taraftarsız bir Galatasaray düşünmek mümkün değil. Taraftarımızı çok özledik. Birkaç maçtır oynadığımız oyunu onlar olsa belki çok daha yukarı çekebilirdik. Rabbim, inşallah bir an önce şu pandemi belasından bütün dünyayı kurtarır, hepimiz seyircimize, sevgimize, sarılmamıza kavuşuruz." yorumunu yaptı.



Fatih Terim, Süper Lig'in 3. haftasında 27 Eylül Pazar günü sahalarında Fenerbahçe ile yapacakları derbi maça hakem Ali Palabıyık'ın atanmasıyla ilgili bir soru üzerine, "Bugünden o maçla ilgili bir şey söylemek çok da tarzım değil. Maçlardan sonra bazen kırmamaya özen göstererek bir şeyler söylüyorum. Duyduğum kadarıyla Abdurrahim Albayrak Bey'in 'beyaz sayfa' gibi bir beyanı var. Açıkçası biz aynı çatı altında olabiliriz ama aynı fikirde değilim. Aynı fikirde olmak zorunda da değilim. Maçtan sonra bakalım neler olacak." şeklinde görüş belirtti.



"FALCAO VE DİAGNE'NİN GOL ATMASINDAN MEMNUNUM"



Tecrübeli teknik adam, sezona iyi başlayan forvet oyuncuları Radamel Falcao ve Mbaye Diagne'yi bir arada oynatmayı düşünüp, düşünmediğine yönelik soruya, "İkisinin de gol atmalarından memnunum. Oyundaki değişimlerinden de memnunum. Baktığınız zaman Diagne 10-11 aydır oynamıyor. Bunun dönüşü çok kolay olmuyor. Keşke düşüncemdeki fizik kalitelerine gelseler de beraber oynasalar. Niye oynamasınlar. Ben kazanan futbol modelini yerleştirmek için uğraşan bir adamım. İkisi de iyi durumda olursa elbette beraber oynarlar. Şimdilik iyi gidiyorlar, inşallah hep böyle giderler." yanıtını verdi.



EMRE AKBABA, SARACCHİ VE MUSLERA'NIN DURUMU



Fatih Terim, sakatlıkları bulunan Emre Akbaba, Marcelo Saracchi ve Fernando Muslera'nın durumuyla ilgili de bilgi verdi.

Emre Akbaba'nın bu hafta topla çalışmalara başlayacağını aktaran Terim, "İnşallah o da en kısa zamanda takıma katılacak. Emre iyi çalışıyor. Saracchi'nin sakatlığı çok ağır değil, kasığında bir zedelenme var. Gençtir, çabuk atlatacaktır. Fenerbahçe maçında oynatabilir miyiz bilmiyorum ama onun oynamak istediğini biliyorum. Sakatlığı çok uzun sürmeyecektir." diye konuştu.



Fernando Muslera'nın devre arasında takıma katılmasını hedeflediklerini dile getiren Terim, "Eğer alma ve satma işlemi gerçekleşirse, yani yabancı sayımız aşağı inerse Muslera'yı listeye yazmak istiyorum. Olmazsa zaten Muslera için planlarımız ocak ayı içindi. Hedef ocak ayı. Ancak iyi çalışıyor. Sayımız müsait olursa listeye yazmayı düşününüyorum." ifadelerini kullandı.

VUKAS: GALATASARAY'IN KALİTESİNİ TARTIŞMAYA GEREK YOK

UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turu maçında bugün Galatasaray ile karşılaşacak Hırvatistan temsilcisi Hajduk Split'in teknik direktörü Hari Vukas, İstanbul'da turu atlayarak ayrılmak istediklerini söyledi.



Karşılaşmanın yapılacağı Türk Telekom Stadı'nda düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Hırvat teknik adam, turu yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle tek maç üzerinden oynamanın şansları eşitlediğini belirtti.



Maça iyi hazırlandıklarını aktaran Vukas, "Galatasaray'ın kalitesini tartışmaya gerek yok. Zorlu bir maç olacak. Bu kez bir maç üzerinden oynanacak. Bu durumda herkesin şansı olduğunu düşünüyorum. Yeterince motiveyiz. Perşembe akşamı elimizden gelenin en iyisini göstererek buradan en iyi sonuçla ayrılmak istiyoruz." diye konuştu.



Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim hakkındaki görüşleri sorulan 47 yaşındaki teknik adam, "Fatih Terim'in kazandığı kupalar zaten kendisi hakkında çok şey söylüyor. Hakkında çok fazla konuşmaya gerek yok." ifadelerini kullandı.



Galatasaray'da 2017'de eski teknik direktörlerden Igor Tudor'un yardımcılığını yapan Vukas, şunları kaydetti:



"Tudor'un o dönemki yardımcılarından biriydim. İşimiz hiç kolay değildi. Göreve geldiğimizde zorlu bir periyottan geçtik. Aldığımız sonuçlar da işimizi zorlaştırdı. Kaliteli ayaklarımız vardı ancak hiçbirisi motive değildi. İkinci dönemde yapılanmaya gittik. Kazanmayı arzulayan ve yetenekli birçok oyuncu getirdik. Yaptığımız işten dolayı memnunum. O oyuncular iki sezon boyunca şampiyon oldular ve kupalar kazandılar."



Orta saha oyuncularından Stanko Juric ise Galatasaray'ın bazı önemli oyuncularını dinlendirme olasılığıyla ilgili, "Galatasaray'ın bize karşı en iyi 11'i ile çıkmasını isteriz. Genel olarak düşüncem en iyi takıma karşı oynamak ve onlara karşı kazanmak." şeklinde görüş belirtti.

Hırvatistan temsilcisi, Galatasaray maçının hazırlıklarını Türk Telekom Stadı'nda gerçekleştirdiği antrenmanla tamamladı.



Isınma hareketleriyle başlayan antrenman, pas çalışmasıyla devam etti. İdmanın basına kapalı bölümünde ise Galatasaray maçının taktik çalışmasının yapıldığı öğrenildi.