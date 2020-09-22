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Haber Giriş: 22.09.2020 - 12:40 | Son Güncelleme:

Galatasaray Hajduk Split maçı ne zaman? Galatasaray Avrupa arenasında!

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Galatasaray Hajduk Split maçı ne zaman? Galatasaray Avrupa arenasında!
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UEFA Avrupa Ligi 2. eleme turunda Azerbaycan temsilcisi Neftçi'yi 3-1'lik skorla eleyen Galatasaray, 3. eleme turunda Hırvatistan'ın Hajduk Split ekibinin rakibi oldu. Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri nedeniyle seyircisiz oynanacak maçın ne zaman olduğu ve diğer ayrıntıları, maç gününe kısa bir süre kala merak konusu oldu. Peki, Galatasaray Hajduk Split maçı ne zaman?

Galatasaray ile Hajduk Split arasındaki karşılaşma Türk Telekom Stadı'nda oynanacak. Galatasaray, bu turu geçmesi halinde, Hollanda'nın Williem II ve İskoçya'nın Rangers ekipleri arasındaki maçı kazanan tarafla deplasmanda oynayacak. İşte, Galatasaray Hajduk Split maçı hakkında ayrıntılar...

Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turunda Hırvatistan'ın Hajduk Split ekibiyle karşı karşıya gelecek. Müsabaka 24 Eylül Perşembe günü Türk Telekom Stadı'nda oynanacak. Karşılaşmada İngiliz hakem Craig Pawson düdük çalacak.

UEFA'dan yapılan açıklamaya göre Pawson'ın yardımcılıklarını aynı ülkeden Lee Betts ve Ian Hussin gerçekleştirecek. İngiliz Robert Jones ise mücadelede dördüncü hakem olarak görev alacak.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle seyircisiz ve tek maç eleme usulüne göre oynanacak play-off turu müsabakaları, 1 Ekim Perşembe günü yapılacak. Turu geçen taraf UEFA Avrupa Ligi gruplarına katılacak.

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