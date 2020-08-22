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Haber Giriş: 22.08.2020 - 19:48 | Son Güncelleme:

Galatasaray günü tek idmanla geçirdi

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Galatasaray günü tek idmanla geçirdi
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Yeni sezon hazırlıklarına Florya Metin Oktay Tesisleri'nde devam eden Galatasaray günü tek antrenmanla geçirdi.

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  • Galatasaray antrenmanı (22 Ağustos)
  • Galatasaray antrenmanı (22 Ağustos)
  • Galatasaray antrenmanı (22 Ağustos)
  • Galatasaray antrenmanı (22 Ağustos)
Haberle ilgili daha fazla fotoğraf için galeriyi ziyaret edin.

Teknik Direktör Fatih Terim yönetiminde yeni sezon hazırlıklarına Florya Metin Oktay Tesisleri'nde devam eden Galatasaray, bugün tek antrenman yaptı. Taktik ağırlıklı geçen çalışmanın son bölümünde futbolcular yenileme koşusu ve soğuma idmanı gerçekleştirdi. Sarı-kırmızılı ekip hazırlıklarına yarın yapacağı çift antrenmanla devam edecek.

Galatasaray günü tek idmanla geçirdi

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