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Futbol
DHA
Haber Giriş: 23.08.2020 - 20:32 | Son Güncelleme:

Galatasaray günü çift idmanla geçirdi

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Galatasaray günü çift idmanla geçirdi
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Galatasaray, 2020-2021 sezonu hazırlıkları kapsamındaki çalışmalarına bugün yaptığı çift antrenmanla devam etti.

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  • Galatasaray antrenmanı (23 Ağustos)
  • Galatasaray antrenmanı (23 Ağustos)
  • Galatasaray antrenmanı (23 Ağustos)
  • Galatasaray antrenmanı (23 Ağustos)
Haberle ilgili daha fazla fotoğraf için galeriyi ziyaret edin.

Florya Metin Oktay Tesisleri Jupp Derwall Antrenman Sahasında sabah yapılan ilk antrenmanda genel kuvvet çalışmaları üzerinde duruldu.

Günün akşamüstü gerçekleştirilen ikinci çalışmasına dinamik ısınmayla başlandı. Antrenmanın ana bölümünde teknik direktör Fatih Terim yönetiminde taktik çalışma yapıldı. Antrenman, yenilenme koşusu ve soğuma hareketlerinin ardından tamamlandı.

Sabah antrenmanı öncesinde Emre Kılınçın doğum günü kutlandı.

Sarı kırmızılı takım, yeni sezon öncesi ilk hazırlık maçında TFF 2’nci Lig ekiplerinden Eyüpspor ile yarın karşı karşıya gelecek. Florya Metin Oktay Tesislerindeki mücadele, saat 11.00de başlayacak.

Galatasaray günü çift idmanla geçirdi

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