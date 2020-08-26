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Futbol
AA
Haber Giriş: 26.08.2020 - 20:26 | Son Güncelleme:

Galatasaray günü çift antrenmanla geçirdi

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Galatasaray günü çift antrenmanla geçirdi
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Galatasaray Futbol Takımı, Süper Lig'de yeni sezonun hazırlıklarına çift antrenmanla devam etti.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamaya göre, Florya Metin Oktay Tesisleri'nde gerçekleştirilen sabah antrenmanında kuvvet, güç ve hız çalışmaları üzerinde duruldu.

Günün ikinci idmanı ise ısınma hareketleri ile başladı. Sarı-kırmızılı futbolcular, daha sonra teknik çalışmalar gerçekleştirdi. Antrenmanın devam eden bölümünde pas çalışması, ardından da sınırlı alanda dayanıklılığa yönelik kurallı oyunlar oynandı. Ana bölümde ise 10'a 10 çift kale maç yapıldı.

Antrenman yenilenme koşusu ve soğuma hareketleriyle tamamlandı. Galatasaray, yeni sezon hazırlıklarına yarın yapacağı antrenmanla devam edecek.

Galatasaray günü çift antrenmanla geçirdi

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