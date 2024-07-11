Galatasaray, Guela Doue'de mutlu sona ulaÅŸtÄ±! Bonservisi ve maaÅŸÄ±...

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SarÄ± kÄ±rmÄ±zÄ±lÄ±lar hem yÃ¼ksek maliyeti hem de Ä°ngiltereâ€™den ayrÄ±lmak istememesi nedeniyle Wan-Bissakaâ€™dan vazgeÃ§tikten sonra rotasÄ±nÄ± Burukâ€™un 1 numaralÄ± adayÄ± Doueâ€™ye Ã§evirirken FildiÅŸili futbolcu iÃ§in kulÃ¼bÃ¼ Rennes ile anlaÅŸma saÄŸlandÄ±.

FransÄ±z ekibi 21 yaÅŸÄ±ndaki saÄŸ bek iÃ§in kapÄ±yÄ± 11 milyon Euroâ€™dan aÃ§arken Galatasaray yaklaÅŸÄ±k 10 gÃ¼ndÃ¼r sÃ¼ren pazarlÄ±klarÄ±n ardÄ±ndan 7.5 milyon Euro bonservis karÅŸÄ±lÄ±ÄŸÄ±nda el sÄ±kÄ±ÅŸtÄ±.

Ã‡alÄ±ÅŸmalara baÅŸladÄ±, hazÄ±r gelecek

4 yÄ±llÄ±k sÃ¶zleÅŸme imzalanacak Guela Doue de yÄ±llÄ±k 1.2 milyon Euro kazanacak. Menajerinin alacaÄŸÄ± komisyon ile ilgili konunun netleÅŸmesinin ardÄ±ndan Doueâ€™nin sarÄ± kÄ±rmÄ±zÄ±lÄ±larla birlikte yeni sezon hazÄ±rlÄ±klarÄ± iÃ§in kampa katÄ±lmasÄ± bekleniyor. Fransa doÄŸumlu olmasÄ±na raÄŸmen ailesinin kÃ¶kenleri nedeniyle FildiÅŸi Sahili Milli TakÄ±mÄ±â€™nÄ± tercih eden Doue uzun boylu bir bek olarak dikkat Ã§ekiyor. 1.87 metre boya sahip 21 yaÅŸÄ±ndaki futbolcu hem hÃ¼cuma verdiÄŸi destek hem de savunmadaki performansÄ±yla dikkat Ã§ekiyor. Stoper olarak oynayabilmesi de bÃ¼yÃ¼k avantaj.

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GÃœÃ‡LÃœ YÃ–NLERÄ°

Adam geÃ§me

Orta aÃ§ma

Konsantrasyon

Top kapma

ZAYIF YÃ–NLERÄ°

Disiplin

Top tutma

Pas verme

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