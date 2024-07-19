Galatasaray, Guela Doue transferinde mutlu sona çok yakın! İstanbul'a geliş tarihi...

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Trendyol Süper Lig'in son şampiyonu Galatasaray, yeni sezon hazırlıklarına devam ederken bir yandan da transfer operasyonunu sürdürüyor.

Sarı - kırmızılılar, geçtiğimiz sezonun devre arasında takımdan ayrılan sağ bek oyuncusu Sacha Boey'in yerini doldurmakta güçlük çekmişti. Serge Aurier transferinden istediği verimi alamayan Galatasaray, o bölgedeki problemi çözüme kavuşturuyor.

Rennes Kulübü ile 6 milyon euro bonservis + 2 milyon euro (bonuslar) olmak kaydıyla anlaşan Galatasaray, Guela Doue ile 1.2 milyon euro maaş anlaşmasında son imzaları bekliyor.

İSTANBUL'A GELİŞ TARİHİ

Galatasaray, Fildişili sağ beki hafta sonu İstanbul'a getirip, pazartesi günü de kampa götürmeyi planlıyor.

Rennes altyapısından yetişen 21 yaşındaki futbolcu, A Takım'la çıktığı 35 maçta 4 asistlik bir performans sergiledi.

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