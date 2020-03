Galatasaray, GS Store mağazalarını kapattı!

GS Store'un Twitter'dan yaptığı açıklamada, sağlığın her zaman öncelikli olduğu vurgulanarak, şu ifadelere yer verildi:



"Çalışanlarımızın, sizlerin ve ailelerinizin sağlığı her zaman önceliğimizdir. Tüm dünyaya yayılan ve etkisi altına alan koronavirüs (Kovid - 19) riski devam ederken bugünden itibaren tüm GS Store mağazalarımızı geçici olarak kapatma kararı almış bulunuyoruz. Bu süreçte her zamanki gibi çalışanlarımızın haklarını korumaya ve yanlarında olmaya özen göstereceğiz. GS Store'a www.gsstore.org adresinden ulaşmaya devam edebilirsiniz. Bu süreci hep birlikte en kısa zamanda atlatacağımızı umuyoruz. Sağlıklı günler dileriz."





