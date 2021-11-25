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Galatasaray gruptan nasıl çıkar? Galatasaray-Marsilya maçının önemi...

#Galatasaray#UEFA Avrupa Ligi#Galatasaray-Marsilya
Galatasaray gruptan nasıl çıkar Galatasaray-Marsilya maçının önemi...

Galatasaray'da gözler Marsilya maçına çevrilmiş durumda. Süper Lig'de istediği sonuçları alamayan ancak UEFA Avrupa Ligi'nde fırtınalar estiren Galatasaray grubun 5. maçında Marsilya'yı 40 binin üzerinde taraftarının önünde yenerek gruptan çıkmayı garantilemek istiyor. Peki, Galatasaray hangi ihtimaller sonucunda gruptan nasıl çıkar?

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UEFA Avrupa Ligi'nde E Grubu'nda bulunan Galatasaray , 8 puanla liderliğini sürdürüyor. Galatasaray, gruptaki 5. maçını bugün Marsilya ile yapacak. Başta Galatasaray taraftarı olmak üzere futbolseverler, UEFA Avrupa Ligi E Grubu'ndaki puan durumunu ve Sarı Kırmızılı ekibin gruptan nasıl çıkabileceğini merak ediyor. İşte detaylar...

Galatasaray gruptan nasıl çıkar?

E Grubu'ndaki 4 maçta 2 galibiyet 2 beraberliği bulunan Galatasaray, çıktığı tüm karşılaşmalarda berabere kalan Marsilya'dan bu akşam 1 puan koparması halinde gruptan çıkmayı garantileyecek. Eğer Cim Bom kazanır, Lazio da Moskova'da puan kaybederse, liderlik de garanti olacak. Grup birincileri, doğrudan son 16 turuna kalacak. İkinciler ise Şampiyonlar Ligi gruplarında üçüncü olan takımlarla eşleşip Play-Off turu oynayarak son 16'ya kalmaya çalışacak. Üçüncü sırada yer alanlar ise yola Konferans Ligi'nde devam edecek.

Avrupa Ligi E Grubu puan durumu :

1- Galatasaray / 8 puan

2- Lazio / 5 puan

3- Marsilya / 4 puan

4- Lokomotiv Moskova / 2 puan

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Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi fikstürü şöyle:

16 Eylül

19.45 | Galatasaray 1-0 Lazio

30 Eylül

22.00 | Marsilya 0-0 Galatasaray

21 Ekim

22.00 | Lokomotiv Moskova 0-1 Galatasaray

4 Kasım

19.45 | Galatasaray 1-1 Lokomotiv Moskova

25 Kasım

19.45 | Galatasaray - Marsilya

9 Aralık

22.00 | Lazio - Galatasaray

Liderler direkt son 16 turuna yükselecek

UEFA Avrupa Ligi'nin grup aşamasında ilk sırayı alacak takımlar direkt olarak son 16 turuna yükselecek. Grubunu 2. sırada bitirecek takımlar ise Şampiyonlar Ligi'nde grubunu üçüncü bitirecek 8 takımla eşleşecek ve Play-Off turunda karşılaşacak.

3. sırada bitirenler Konferans Ligi'ne

Grubunu 3. sırada bitirecek takımlar UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde son 24 takım arasına adını yazdıracak.

Final 18 Mayıs 2022'de

UEFA Avrupa Ligi'nin finali, 18 Mayıs 2022'de İspanya'nın Sevilla şehrindeki Ramon Sanchez-Pizjuan Stadı'nda oynanacak.

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#Galatasaray#UEFA Avrupa Ligi#Galatasaray-Marsilya

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