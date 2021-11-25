Galatasaray gruptan nasıl çıkar? Galatasaray-Marsilya maçının önemi...

UEFA Avrupa Ligi'nde E Grubu'nda bulunan Galatasaray , 8 puanla liderliğini sürdürüyor. Galatasaray, gruptaki 5. maçını bugün Marsilya ile yapacak. Başta Galatasaray taraftarı olmak üzere futbolseverler, UEFA Avrupa Ligi E Grubu'ndaki puan durumunu ve Sarı Kırmızılı ekibin gruptan nasıl çıkabileceğini merak ediyor. İşte detaylar...
Galatasaray gruptan nasıl çıkar?
E Grubu'ndaki 4 maçta 2 galibiyet 2 beraberliği bulunan Galatasaray, çıktığı tüm karşılaşmalarda berabere kalan Marsilya'dan bu akşam 1 puan koparması halinde gruptan çıkmayı garantileyecek. Eğer Cim Bom kazanır, Lazio da Moskova'da puan kaybederse, liderlik de garanti olacak. Grup birincileri, doğrudan son 16 turuna kalacak. İkinciler ise Şampiyonlar Ligi gruplarında üçüncü olan takımlarla eşleşip Play-Off turu oynayarak son 16'ya kalmaya çalışacak. Üçüncü sırada yer alanlar ise yola Konferans Ligi'nde devam edecek.
Avrupa Ligi E Grubu puan durumu :
1- Galatasaray / 8 puan
2- Lazio / 5 puan
3- Marsilya / 4 puan
4- Lokomotiv Moskova / 2 puan
Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi fikstürü şöyle:
16 Eylül
19.45 | Galatasaray 1-0 Lazio
30 Eylül
22.00 | Marsilya 0-0 Galatasaray
21 Ekim
22.00 | Lokomotiv Moskova 0-1 Galatasaray
4 Kasım
19.45 | Galatasaray 1-1 Lokomotiv Moskova
25 Kasım
19.45 | Galatasaray - Marsilya
9 Aralık
22.00 | Lazio - Galatasaray
Liderler direkt son 16 turuna yükselecek
UEFA Avrupa Ligi'nin grup aşamasında ilk sırayı alacak takımlar direkt olarak son 16 turuna yükselecek. Grubunu 2. sırada bitirecek takımlar ise Şampiyonlar Ligi'nde grubunu üçüncü bitirecek 8 takımla eşleşecek ve Play-Off turunda karşılaşacak.
3. sırada bitirenler Konferans Ligi'ne
Grubunu 3. sırada bitirecek takımlar UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde son 24 takım arasına adını yazdıracak.
Final 18 Mayıs 2022'de
UEFA Avrupa Ligi'nin finali, 18 Mayıs 2022'de İspanya'nın Sevilla şehrindeki Ramon Sanchez-Pizjuan Stadı'nda oynanacak.