Galatasaray, Griezmann ve Rüdiger transferleri için hazır! Şartlar ortaya çıktı

Devre arası transfer dönemi için çalışmalarını yoğun bir şekilde sürdüren Galatasaray, asıl bombayı patlatmak için harekete geçti.

GÖZÜNÜ KARARTTI

Gelen son haberlere göre Galatasaray, İspanya'da Atletico Madrid’in formasını giyen Antoine Griezmann’ı renklerine bağlamayı çok istiyor. 34 yaşındaki oyuncu, bu sezon 27 maça çıksa da yalnıza bin 166 dakika süre bulabildi. Yani Griezmann, sezon genelinde ortalama 43 dakika sahada kaldı.

Tecrübeli oyuncu da daha fazla süre bulabileceği bir yerde forma giymek istiyor. Şu ana kadar Fransız süperstar için MLS ve Suudi Arabistan takımları devrede. Ancak Griezmann’ın önceliği, yeniden Avrupa’da başarılı olmak.

TEKLİF HAZIRLAYACAKLAR

Bu doğrultuda Cim Bom da ara transferde tüm şartları zorlayacak. Ocak ayında Griezmann’a yüksek bir maaş teklif edilmesi gündemde. Menajer aracılığıyla da oyuncunun Galatasaray’a önerildiği belirtildi.

Maliyet konusunda araştırmalar şimdiden başladı. Cim Bom, 34 yaşındaki futbolcuya yapacağı teklifi yakında hazırlayacak. Griezmann da ikna olursa, yıldız oyuncu ocak ayında Aslan olabilir.

RÜDİGER'DE KARAR ANI

Geçtiğimiz günlerde dış basında flaş bir haber yer aldı. Buna göre İspanyol devi Real Madrid’in yıldız savunmacısı Antonio Rüdiger’in geleceği halen belirsiz.

Normal şartlar altında haziran ayında sözleşmesinin bitmesi beklenen Alman futbolcu, takımının kontrat uzatmasını bekliyor. Fakat 32 yaşındaki oyuncu, henüz beklediği teklifi alamadı. Bu doğrultuda Galatasaray da tetikte bekliyor.

DURUMA GÖRE ADIM ATILACAK

Şampiyonlar Ligi için kadrosunu güçlendirmek isteyen Rüdiger, yeni kontratı alamazsa yeni rotasının Aslan olması bekleniyor. Devre arasında durumun netleşeceği ve yaşanacak gelişmelere göre Aslan’ın adım atacağı öğrenildi.

