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Galatasaray gözünü Brezilyalı kaleciye dikti! Teklif hazırlanıyor

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#Transfer#Galatasaray#Gabriel Brazao
Galatasaray gözünü Brezilyalı kaleciye dikti Teklif hazırlanıyor
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 01, 2025 10:44

Galatasaray'ın Santos forması giyen Brezilyalı kaleci Gabriel Brazao'yu transfer etmek için harekete geçtiği iddia edildi.

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Galatasaray'da sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan Fernando Muslera ile yolların ayrılması bekleniyor. Ülkesine döneceği belirtilen 38 yaşındaki Uruguaylı eldivenin yerine kaleci arayışlarına hız veren sarı-kırmızılılarda sürpriz bir isim gündeme geldi.

Brezilya basınında çıkan haberlere göre; Galatasaray, Santos forması giyen Brezilyalı kaleci Gabriel Brazao'yu kadrosuna katmak istiyor.

Sarı-kırmızılıların yaklaşık 5 aydır yakından takip ettiği ve kısa bir süre önce menajeriyle temas kurduğu 24 yaşındaki file bekçisine sezon sonunda teklif yapacağı belirtiliyor.

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50 MAÇIN 18'İNİ GOL YEMEDEN TAMAMLADI

Cruzeiro alt yapısında yetişen Brazao, 19 yaşında 6 milyon Euro karşılığında Parma'ya, 6 ay sonra da 6.3 milyon Euro karşılığında Inter'e transfer olmuş ancak bu kulüplerde forma giyememişti.

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Inter'e transferinden sonra Albacete, Real Oviedo, Cruzeiro, SPAL ve Ternana gibi kulüplere kiralanan Brazao, Şubat 2024'te bedelsiz olarak Santos'a transfer oldu.

Santos formasıyla bugüne dek 50 maça çıkan Brazao, 18 maçı gol yemeden tamamladı, diğer maçlarda ise kalesinde toplam 53 gol gördü.

Galatasaray gözünü Brezilyalı kaleciye dikti Teklif hazırlanıyor

3,5 YILLIK DAHA SÖZLEŞMESİ VAR

Piyasa değeri 4 milyon Euro olarak gösterilen Brazao'nun Santos'la 3,5 yıllık daha sözleşmesi bulunuyor.

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#Transfer#Galatasaray#Gabriel Brazao

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