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Galatasaray, Göztepe'ye konuk oluyor! Muslera, 70 gün sonra kadroda

#Galatasaray#Göztepe#Süper Lig
Galatasaray, Göztepeye konuk oluyor Muslera, 70 gün sonra kadroda
Ali Naci Küçük

Gürsel Aksel Stadı’nda saat 20.00’de başlayacak karşılaşmayı Arda Kardeşler yönetecek. İki takım için de hayati önem taşıyan mücadeleyi kazanan taraf rahat bir nefes alacak; kaybeden ise çok daha sıkıntılı bir dönemin içine düşecek. Galatasaray’da Muslera ve Işık Kaan dışında eksik yok. Göztepe’de de cezalı Atakan oynamayacak; Atınç, Ndiaye, Burekovic ve Mihojevic’in durumları bugün belli olacak.

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Tarihinin en başarısız sezonlarından birini yaşayan Galatasaray, Süper Lig’de bu akşam kendisi gibi düşme hattının hemen üzerinde yer alan Göztepe’ye konuk olacak. Gürsel Aksel Stadı’nda saat 20.00’de başlayacak karşılaşmayı, Arda Kardeşler yönetecek. 29 puanla 15. sırada yer alan Galatasaray ile 27 puanla 16. basamakta bulunan Göztepe’nin mücadelesi, tam anlamıyla 6 puan değerinde. Kazanan takım rahat bir nefes alacak; kaybeden ise çok daha sıkıntılı bir dönemle baş başa kalacak.

Son 14 maçta 1 kez kazanabildi

Galatasaray’da sakatlıktan yeni çıkan Muslera ile Işık Kaan oynamayacak. Ev sahibi İzmir ekibinde cezalı Atakan yok; sakatlıkları bulunan Atınç, Ndiaye, Burekovic ve Mihojevic’in durumları ise maç saatinde netlik kazanacak. İki takım arasında sezonun ilk yarısında oynanan maçı Galatasaray, 2-1 kazanmıştı. İstanbul’un sarı kırmızılıları, ligde yaptığı son 14 maçta sadece 1 kez galip geldi. Galatasaray, bu süreçteki diğer 13 karşılaşmada 6 beraberlik, 7 yenilgi alarak 6 puan toplayabildi.

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Torrent’le galibiyet alamadı

Fatih Terim’in ayrılması sonrası teknik direktörlüğe getirilen Domenec Torrent yönetiminde çıktığı 5 lig maçında galibiyet yüzü göremeyen Galatasaray, Hatayspor, Kasımpaşa ve Trabzonspor maçlarını kaybederken, Alanyaspor ve Kayserispor ile berabere kaldı. 20. haftadan itibaren 4 maçlık galibiyet serisi yakaladıktan sonra oynadığı son 2 karşılaşmayı kaybeden Göztepe, renktaşı karşısında saha ve seyirci avantajını kullanarak 3 puan almayı hedefliyor.

Muslera, 70 gün sonra kadroda

Galatasaray’da sakatlığı tamamen geçen ve takımla çalışmalara başlayan kaleci Fernando Muslera, bugün oynanacak Göztepe maçının kadrosuna dahil edildi. Sarı kırmızılıların 13 Aralık 2021’de 1-0 mağlup olduğu Demir Grup Sivasspor deplasmanında sol dizinden
sakatlanan Uruguaylı kaleci, 70 gündür forma giyemiyor. Bu sezon Galatasaray formasıyla 27 maça çıkan Muslera’nın Göztepe karşısında yedek oturması bekleniyor. Teknik direktör Domenec Torrent, Göztepe maçının kadrosuna Arda Turan, Alpaslan Öztürk ve Olimpiu Morutan’ı almadı.

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Galatasaray, Göztepeye konuk oluyor Muslera, 70 gün sonra kadroda

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