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Galatasaray-Göztepe, Alanyaspor-Beşiktaş ve Gençlerbirliği-Fenerbahçe maçındaki pozisyonları Anthony Taylor yorumladı! 'Oyuncu abartmaktadır'

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#MHK#VAR#Anthony Taylor
Galatasaray-Göztepe, Alanyaspor-Beşiktaş ve Gençlerbirliği-Fenerbahçe maçındaki pozisyonları Anthony Taylor yorumladı Oyuncu abartmaktadır
Oluşturulma Tarihi: Eylül 16, 2026 16:37

MHk'nın resmi sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, MHK Elit Hakem Direktörü Anthony Taylor Süper Lig'de oynanan maçlardaki tartışmalı, kritik pozisyonları değerlendirdi.

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MHK'nın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Süper Lig'in ilk 5 haftasında oynanan maçlardaki kritik kararlar baz alınarak Anthony Taylor'ın yorumları paylaşıldı.

Galatasaray-Göztepe, Alanyaspor-Beşiktaş ve Gençlerbirliği-Fenerbahçe maçındaki pozisyonları Anthony Taylor yorumladı Oyuncu abartmaktadır

Tecrübeli hakemin değerlendirmeleri şu şekilde oldu:

Süper Lig 3. hafta | Galatasaray 3-2 Göztepe

MHK Elit Hakem Direktörü Anthony Taylor:

"Oyuncular arasındaki mücadelelerde bacakların neredeyse her zaman birbirine temas ettiğini hatırlatmak önemlidir. Bu nedenle, tek başına temasın gerçekleşmesi her zaman bir ihlal olduğu anlamına gelmez.

GAL45(Osimhen) sağ ayağını top ile rakibinin sol bacağı arasına yerleştirmektedir. Hücum oyuncusu topa dokunmuş olsa da oyuncular arasındaki temas, savunma oyuncusundan ziyade hücum oyuncusunun hareketinden kaynaklandığı için futbolun doğası içinde olağan bir temas olarak değerlendirilir.

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GAL45 (Osimhen) hareketinin sonucunda bacakların birbirine bir miktar teması meydana gelmektedir; ancak gerçek anlamda bir çelme ihlali oluşturmamaktadır ve hücum oyuncusu bu teması abartmaktadır.

BEKLENEN KARAR: DEVAM (PENALTI YOK)

-Bu pozisyonda VAR müdahalesi yanlış kabul edilmektedir.

Galatasaray-Göztepe, Alanyaspor-Beşiktaş ve Gençlerbirliği-Fenerbahçe maçındaki pozisyonları Anthony Taylor yorumladı Oyuncu abartmaktadır

Süper Lig 2. hafta | Alanyaspor 1-0 Beşiktaş

MHK Elit Hakem Direktörü Anthony Taylor:

"Oyun ceza alanından uzaklaşırken hakem topu takip etmekte ve A5 ile B19 arasında meydana gelen olayı görmemektedir. VAR Protokolü kapsamında bu durum "ciddi şekilde gözden kaçırılmış olay" olarak değerlendirilir.

A5'in, B19'un (Trossard) başına aşırı güç kullanarak vurduğunu gösteren açık kanıt bulunmaktadır.

BEKLENEN KARAR: KIRMIZI KART

Şiddetli hareketten dolayı A5' kırmızı kart

Bu pozisyonda ayrıca VAR müdahalesi ile hakemin Saha İçi İncelemeye (OFR) davet edilmesi beklenmektedir.

Galatasaray-Göztepe, Alanyaspor-Beşiktaş ve Gençlerbirliği-Fenerbahçe maçındaki pozisyonları Anthony Taylor yorumladı Oyuncu abartmaktadır


Süper Lig 1. hafta | Gençlerbirliği 2-1 Fenerbahçe

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MHK Elit Hakem Direktörü Anthony Taylor:

"FB18, topa kafasıyla kale yönüne doğru vurduktan sonra GB6 ile bir mücadele gerçekleşir. UEFA talimatlarına göre, yapılan herhangi bir dikkatsiz temasın, hücum oyuncusunun şut veya kafa vuruşu becerisini etkilemesi gerekir.

Bu pozisyonda temas, vuruş kaleye doğru gerçekleştirildikten sonra meydana geldiği için hücum oyuncusunun şut çekme veya kafa vuruşu yapma becerisini etkilememektedir. Pozisyon değerlendirildiğinde oyuncular arasında gerçekleşen temasın, açık biçimde FB18'in topla oynaması sonrasında olduğu görülmektedir.

UEFA talimatları bu tür ihlallerin cezalandırılabilmesi için savunma oyuncusunun hareketinin açıkça kontrolsüz olması veya belirgin bir güç transferi içermesi gerektiği konusunda nettir. Bu pozisyonda böyle bir durum söz konusu değildir.

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BEKLENEN KARAR: DEVAM (PENALTI YOK)"

Galatasaray-Göztepe, Alanyaspor-Beşiktaş ve Gençlerbirliği-Fenerbahçe maçındaki pozisyonları Anthony Taylor yorumladı Oyuncu abartmaktadır

 

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#MHK#VAR#Anthony Taylor

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