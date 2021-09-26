Galatasaray Göztepe maçı saat kaçta hangi kanalda? Galatasaray'da Göztepe maçının 11'i belli oluyor

Haberin Devamı

Galatasaray, Süper Lig'in 7. haftasında sahasında Göztepe ile karşı karşıya gelecek. Galatasaray, Süper Lig'de 6. haftalar itibarıyla son 32 sezonun en kötü başlangıcını gerçekleştirdi.

Ligde geride kalan 6 maçta ikişer galibiyet, beraberlik ve yenilgi yaşayan İstanbul'un sarı-kırmızılı takımı, aldığı 8 puanla haftaya 11. sırada girdi.

İzmir temsilcisi ise 6 karşılaşmada 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 3 yenilgi gördü. Göztepe topladığı 5 puanla 7. hafta öncesinde 15. sırada yer buldu.

Galatasaray Göztepe maçı saat kaçta hangi kanalda?

Türk Telekom Stadı'nda oynanacak maç saat 19.00'da başlayacak. Müsabakayı Ali Şansalan yönetecek. Bu akşam saat 19.00'da başlayacak olan maç, beIN Sports 1'den naklen yayınlanacak

Galatasaray'da 3 eksik



Sarı-kırmızılı takımda sakatlıkları devam eden Arda Turan ile Sacha Boey'in yanı sıra cezası süren Marcao, karşılaşmada forma giyemeyecek.

Son 4 lig maçında galibiyet yok



Galatasaray, Süper Lig'deki son 4 maçından galibiyet çıkaramadı.

Haberin Devamı

Sezona GZT Giresunspor ve Atakaş Hatayspor galibiyetleriyle giren sarı-kırmızılı ekip, sonrasında Kasımpaşa ve Trabzonspor ile berabere kaldı. Galatasaray, son 2 müsabakada da Aytemiz Alanyaspor ve Yukatel Kayserispor'a yenildi.

Geride kalan 6 maçta rakip fileleri 8 kez havalandıran Galatasaray, kalesindeki 9 gole engel olamadı ve 7. haftaya -1 averajla girdi. Sarı-kırmızılı ekip, ligdeki son 2 maçında gol atamadan mağlup oldu.

Son 32 sezonun en kötü başlangıcı





1989-1990 sezonunun ilk 6 haftasında 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 3 mağlubiyet sonucunda 7 puan kazanan Galatasaray, sonrasındaki 31 sezonun aynı dönemlerinde en az 9 puan elde etti.

Sezona 2'de 2 ile giren ancak sonrasındaki 4 karşılaşmada galibiyet elde edemeyen sarı-kırmızılı ekip, 6 maç sonunda 8 puanda kalarak 1989-1990 sezonunda sonraki en kötü performansını sergiledi.

Süper Lig'de 59. randevu



İki takım arasında geride kalan 58 maçtan 33'ünü Galatasaray, 12'sini Göztepe kazandı, 13 müsabaka da berabere sonuçlandı.

Atılan gollerde de Galatasaray'ın Göztepe'ye 90-41 üstünlüğü bulunuyor.

İstanbul'daki maçlar



İki ekip, yapacakları maçla ligde İstanbul'da 30. kez birbirlerine rakip olacak.

Haberin Devamı

Geride kalan müsabakalarda Galatasaray'ın galibiyetlerde 18-3 üstünlüğü bulunuyor. İstanbul'da 8 maç da berabere sonuçlanırken, Galatasaray 48, Göztepe ise 16 gol attı.

Göztepe, İstanbul'da 1972-1973 sezonunda 1-0 yendiği rakibiyle daha sonra deplasmanda yaptığı 14 maçı da kazanamadı. Bu süre içindeki müsabakalardan 12'sini kaybeden İzmir ekibi, 2'sinde berabere kaldı ve taraftarlarına rakip sahada galibiyet sevinci yaşatamadı.

Farklı skorlar



Taraflar arasında geride kalan 58 lig maçında en farklı skorları İstanbul'un sarı-kırmızılı ekibi elde etti.

Haberin Devamı

Galatasaray, 1978-1979 sezonunda İstanbul'da 6-1, 1959'daki ilk sezonda ise İzmir'de 5-0 galip geldi.

Göztepe ise rakibi karşısında en fazla 2 farklı skorlar aldı.

11'DE KİMLER VAR?

Tecrübeli teknik adam bugün Göztepe maçında sahaya süreceği ilk 11’de, Kayseri maçına göre tam 6 değişikliğe imza atacak. Aslan’da öncelikle Sacha Boey bugünkü maça yetiştirilemezse sağ bekte Yedlin değil, Alpaslan görev alacak.

Yedlin’in kötü performansı sonrasında kenara çekileceği maçta Boey yetişmezse Luyindama yeniden 11’e dönecek ve Nelsson ile birlikte stoper ikilisini oluşturacak. Orta sahada yeni transfer Assunçao yine şans bulacak.

Haberin Devamı

Kayseri deplasmanında dinlendirilen Berkan ile Cicaldau da 11’deki görev yerlerine geri dönecek. Son maçta 11’de tercih edilmeyen Morutan da Göztepe karşısında hücumda en önemli kozlarından biri olacak.

Fatih Terim’in en uçta ise gol silahı olarak Halil ile Diagne arasında tercih yapacağı ancak Türk milli futbolcunun daha ağır bastığı öğrenildi.