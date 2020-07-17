Galatasaray Göztepe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? GS Göztepe maçında istatistik bilgileri!

Ligde en son 21. hafta erteleme maçında Çaykur Rizespor'u 2-0 mağlup eden 39 puanla 10. sırada yer alan Göztepe, Galatasaray deplasmanından galip ayrılmak için sahaya çıkacak. Galatasaray'da Göztepe maçı öncesinde 4 futbolcu sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Fatih Terim'in öğrencileri Süper Lig'de yaptığı son 8 maçta galibiyet elde edemedi.

GALATASARAY GÖZTEPE MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?

Galatasaray Göztepe maçı , 18 Temmuz Cumartesi günü Türk Telekom Stadı'nda saat 21.00'de başlayacak müsabakada hakem Koray Gençerler düdük çalacak. Karşılaşma beIN Sports 1 kanalından canlı olarak yayınlanacak.

Ligde en son 21. hafta erteleme maçında Çaykur Rizespor'u 2-0 mağlup eden Göztepe, lige verilen aradan sonra çıktığı 6 maçta galibiyet alamadı. Bu müsabakalarda 2 beraberlik ve 4 yenilgiyle 2 puan toplayabilen Göztepe, 33. hafta öncesinde 39 puan ve averajla 10. sırada bulunuyor.

Göztepe, yarın kendisi gibi lige verilen aradan sonra çıktığı 6 müsabakada galibiyeti olmayan ve bu maçlarda 2 puanı bulunan Galatasaray'a konuk olacak.

Türk Telekom Stadı'nda saat 21.00'de başlayacak müsabakada hakem Koray Gençerler düdük çalacak.

Göztepe'de Galatasaray maçı öncesinde Cameron Jerome, Deniz Kadah ve Serdar Gürler'in sakatlıkları bulunuyor.

Müsabaka için son çalışmasını bugün İzmir'de yapacak sarı-kırmızılı futbolcular daha sonra kara yoluyla İstanbul'a hareket edecek.

Galatasaray Göztepe'yi konuk edecek

Türk Telekom Stadı'nda saat 21.00'de başlayacak müsabakayı hakem Koray Gençerler yönetecek.

Süper Lig'de son dönemde aldığı kötü sonuçlarla şampiyonluk yarışında havlu atan Galatasaray, 52 puanla 5. sırada yer alıyor. Ligde 39 puana sahip Göztepe ise averajla 10. sırada bulunuyor.

İki takım arasında sezonun ilk yarısında İzmir'de oynanan maçı Göztepe 2-1 kazanmıştı.

Falcao ve Lemina yine yok

Galatasaray'da tedavilerine devam edilen Radamel Falcao ile Mario Lemina karşılaşmada forma giyemeyecek.

Sarı-kırmızılı takımda sakatlıkları nedeniyle sezonu kapatan Fernando Muslera ve Florin Andone de maçın kadrosunda bulunmayacak.

Kırmızı kart cezası biten Sofiane Feghouli ise görev verilmesi durumunda sahadaki yerini alacak.

Dört futbolcu sarı kart ceza sınırında

Galatasaray'da Göztepe maçı öncesinde 4 futbolcu sarı kart ceza sınırında bulunuyor.

Sarı-kırmızılı ekipte Jean Michael Seri, Ömer Bayram, Younes Belhanda ve Sofiane Feghouli yarın kart görmeleri durumunda cezalı duruma düşecek ve 34. haftadaki Fraport TAV Antalyaspor maçında görev yapamayacak.

Son 8 maçını kazanamadı

Galatasaray, Süper Lig'de yaptığı son 8 maçta galibiyet elde edemedi.

Sarı-kırmızılı takım, ligin 24. haftasında Gençlerbirliği'ni 3-0 yendikten sonra çıktığı maçlarda Demir Grup Sivasspor, Beşiktaş, Gaziantep FK ve Medipol Başakşehir ile berabere kalırken, Çaykur Rizespor, Trabzonspor ve Aytemiz Alanyaspor ve MKE Ankaragücü'ne mağlup oldu.

Galatasaray ile Göztepe 56. randevuda

Galatasaray ile Göztepe, Süper Lig'de yarın 56. kez karşı karşıya gelecek.

İki takım arasında geride kalan 55 maçtan 30'unu Galatasaray, 12'sini Göztepe kazandı, 13 müsabaka da berabere sonuçlandı.

Atılan gollerde de Galatasaray'ın, Göztepe'ye 81-38 üstünlüğü bulunuyor.

Sezonun ilk yarısında İzmir'de oynanan müsabakayı Göztepe 2-1 kazandı.