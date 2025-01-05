Galatasaray - Göztepe maçı için dikkat çeken yorum: Okan Buruk teşhisi doğru koydu! Maçı çözen hamle...

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Trendyol Süper Lig 18. hafta maçında Galatasaray, evinde Göztepe'yi 2-1 mağlup etti. Ev sahibi ekibin gollerini 10. dakikada penaltıdan Osimhen ve 61. dakikada Yunus Akgün atarken Göztepe'nin sayısını 27'de Romulo kaydetti.

Bu sonuçla birlikte üst üste 4. galibiyetini alan Galatasaray, puanını 47 yaparak liderliğnii sürdürdü. Ligde 3 maç sonra kaybeden Göztepe ise 28 puanla 5. sırada kaldı.

Hürriyet yazarları Banu Yelkovan ve Uğur Meleke, mücadeleyi değerlendirdi.

UĞUR MELEKE: İZMİR'İN STOKE CITY'Sİ

İngiliz futbolunun sıkı takipçileri hatırlarlar: Stoke City teknik direktörü Tony Pulis, 2000’ler ve 2010’larda Premier Lig devlerini çok zor durumlara düşürmüş bir anti kahramandı adeta.

Pulis’in pragmatik oyun felsefesine karşı Alex Fergusonlar, Arsene Wengerler yıllarca çareler aramış ancak Britannia Stadı’nda puanlar bırakmaya da devam etmişlerdi.

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Göztepe’nin bu sezon özellikle büyük takımlara karşı ortaya koyduğu pragmatik oyun da ister istemez bana Pulis’in Stoke City’sini anımsatıyor. Göztepeliler aynen Stoke City gibi son derece fiziksel bir futbol oynuyorlar. Kontrataklarda ve duran toplarda iyiler, Heliton, Bokele, Koray, Miroshi, Romulo gibi havada iyi adamlarıyla da etkili oluyorlar. Stoke City’nin efsanevi orta saha oyuncusu Rory Delap bir taç atışı rekortmeniydi. Onun taçları İngiliz Ligi’nin hilesi gibiydi bir dönem. Göztepe de sezon başından beri taçları çok etkili kullanan bir ekip. Taçlarla Konya, Sivas ve Samsun’a goller attılar. Trabzon’a karşı sayılmayan bir golleri vardı. Galatasaray’a karşı da Djalma’nın taçlarıyla zorladılar ceza alanını.

OKAN BURUK’TAN DOĞRU TEŞHiS

Galatasaray dün bu Göztepe’ye karşı ilk 45 dakikada oldukça zorlandı. İzmir ekibi merkezi çok iyi kapattı, sarı kırmızılı ev sahibini çizgiye ve ortalara zorladı. Galatasaray ilk devrede kısır bir futbol oynadı ve 15’te 0 orta istatistiğiyle girdi içeriye.

Ancak belli ki Okan Buruk, soyunma odasındaki 15 dakikayı iyi değerlendirdi. Galatasaraylılar ikinci yarıda topu biraz daha yere indirdiler, merkezi zorladılar ve öne geçiren golü de zaten Sara-Mertens-Yunus iş birliğiyle bu şekilde buldular.

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Galatasaray bu sezon direkt rakipleri Fenerbahçe ve Beşiktaş’ı yendi, ligin sert sınavları Trabzon, Samsun ve Göztepe’yi geçti. Sadece Eyüp ve Kasımpaşa’ya ikişer puan bıraktı. Avrupa Ligi’nde namağluplar, Yunus gol, Mertens de asist kralı. İstanbul’da puansız ve hedefsiz Dinamo Kiev’i yenerlerse büyük ihtimalle son 16 biletini de ceplerine koyacaklar. Okan Buruk’un talebeleri süper bir 2024’ü geride bıraktılar gerçekten.

BANU YELKOVAN: 101 DAKİKALIK FİZİKSEL VE DAYANIKLILIK SINAVI

Son anlarda gerilim o kadar yüksekti ki yedekler bile sahaya bakmakta zorlandı.

Süper Lig, coşkunun yaygın, disiplinin nadir olduğu bir lig olsa da bu maçın ilk yarısında ikisi de bol miktarda vardı. Ev sahibi Galatasaray, coşkuyla açık bulmaya çalıştı, Göztepe disiplinle savunma yaptı. İlk 45 biterken, izlediğimiz orta sahaya yığılmış bir mücadele, her iki takım adına birer gol, merkezi gedik vermeden kapatan Göztepe karşısında mecburen kanatlara inen ve oradan isabetsiz ortalar yapan bir Galatasaray vardı. Ev sahibinin tek golü, 10. dakikada kazanılan penaltıyı kullanan Osimhen’den geldi, Göztepe buna Davinson’un hatasını affetmeyen sezonun iyilerinden Romulo’yla cevap verdi.

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EVDEKi HESAP TUTMADI

Okan Buruk farklı kazanılan Kayseri maçındaki başarılı 11’i bozmayarak da istikrar mesajı vermişti ancak ilk yarıda evdeki hesap çarşıya uymadı. İkinci yarıya çıkarken Galatasaray’ın hava toplarında ligin en iyisi rakibine karşı topu yere indirmesi ve merkez sorunsalını çözmesi şarttı. Gol, Mertens’in ince ve derin pasında Yunus’tan tam da öyle geldi. Sezonun en iyi iki isminin iş birliği ev sahibini az da olsa rahatlatırken, Mertens’in 6. asisti olarak kayıtlara geçti.

DAYANIKLILIK SINAVINA DÖNÜŞTÜ

84. dakikada Lucas Torreira’nın karambolde gelen golü, uzun züren VAR incelemesi sonrasında ince bir ofsayta takılırken sadece bir dakika sonra VAR bu defa konuk takım Göztepe için penaltı şüphesini değerlendiriyordu.

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Son 15 dakikaların en iyi ekibi Göztepe, genç kadrosunun enerjisiyle bu dakikalarda rakiplerini en çok cezalandıran takım olduğunu bu maçta bir kez daha hatırlattı. Maç, Galatasaray’ın sahasına yığıldı. Sık sık durduğu için 101 dakikaya uzayan karşılaşmanın son dakikaları yedeklerin bile bakmakta zorlandığı bir fiziksel ve zihinsel dayanıklılık sınavına dönüştü ve sonunda Galatasaray 2025’in ilk maçında da serisini bozmadı.