Galatasaray'da Gomis uçtu, Seferovic kendini yaktı!

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Mauro İcardi ile birlikte çıkışa geçen Galatasaray’da Arjantinli yıldızın yokluğunda Haris Seferoviç ile Bafetimbi Gomis’in nasıl bir performans göstereceği merakla beklenirken 2 tecrübeli golcüden biri yükseldi biri ise kredisini tamamen tüketti. Sarı kırmızılarda teknik direktör Okan Buruk şu ana kadar gösterdiği performansla umutsuz vaka olarak görünen Seferoviç’e Keçiörengücü karşısında bir kez daha şans verdi ancak İsviçreli futbolcu performansıyla şaşırtmadı.

Hedef minimum zararla veda

41'de penaltı kaçırsa da ilk yarı performansı sınıfı geçmese de oyundan almayıp ısrar eden Buruk, Seferoviç’e ancak 65. dakikaya kadar dayanabildi. Yıllık ücreti 2.3 milyon Euro olan Seferoviç’i Cimbom, Benfica’dan 1 milyon Euro’ya kiralarken 20 maçta ilk 11’de forma giymesi durumunda 2.5 milyon Euro’luk satın alma bedeli devreye girecekti. Son maçın ardından bu seçenek ortadan kalkarken G.Saray ara transferde yollarını minimum maliyet-zararla ayırmaya çalışacak.

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Gomis atmasa 4 puanda kalacaktı

65. dakikada Seferoviç’in yerine oyuna giren Bafetimbi Gomis ise bu sezon daha önce ligde yaptığı gibi kupada da sarı kırmızılı takımı kurtaran isim oldu. 37 yaşındaki yıldızın Süper Lig’de attığı 4 gol sarı kırmızılı takıma direkt 8 puan kazandırdı. Ligin 14 haftalık bölümünde 10 maçta forma giyen Gomis, 1-0 kazanılan Antalyaspor, Ümraniyespor, 2-1’lik Gaziantep ve 3-2’lik Kasımpaşa karşılaşmalarında 1’er gol kaydetti. Fransız futbolcu o golleri atmasa maçlar berabere bitecek ve Galatasaray 12 puan yerine 4 puan alacaktı.

Seferovic'in ligde siftahı yok

Kupada son 16 turunu getiren golü de atan Gomis, ayrıca Türkiye Kupası’ndaki 7-0’lık Kastamonu maçında da 1 kez fileleri havalandırdı. Bu sezon 10 lig maçında 4 gol atan deneyimli futbolcu kupada da 3 karşılaşmada 2 gol, 3 asiste imza atarken 13 resmi maçta 9 gole direkt katkı vermeyi başardı. Seferoviç ise ligde görev yaptığı 8 karşılaşmada golle tanışamadı. 2 golü bulunan İsviçreli futbolcu bunları da kupadaki Kastamonu ve Ofspor mücadelelerinde ağlara gönderdi.

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