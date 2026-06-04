Galatasaray, golcüsünü Dünya Kupası'nda buldu! Milli yıldız hedefte

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Süper Lig'de üst üste 4. toplamda ise 26. şampiyonluğuna ulaşan Galatasaray serisini devam ettirmek için gelecek sezonun kadro planlamalarına başladı.

BERTUĞ'DAN VAZGEÇİLDİ

Bir süredir Başakşehir’in golcüsü Bertuğ Yıldırım’la ilgilenen Galatasaray, kulübün istediği 10 milyon Euro üzeri bonservis bedeli nedeniyle rota değiştirdi.

YENİ HEDEF DENİZ GÜL

Sarı-Kırmızılılar şimdi de Deniz Gül için Porto’nun kapısını çalıyor. Kadrosundaki üçüncü forvetin yerli olmasını isteyen Galatasaray cephesi, bu operasyona 5 milyon Euro civarında bir bütçe ayırmış durumda.

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PİYASA DEĞERİ 5 MİLYON

A Milli formayla Dünya Kupası’na hazırlanan 21 yaşındaki 1.92’lik santrfor Deniz, sezonu Porto’da 44 maçta 7 gol, 2 asistle tamamladı. Çoğunlukla oyuna sonradan giren genç golcünün piyasa değeri ise 5 milyon Euro olarak gösteriliyor.