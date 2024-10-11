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Galatasaray golcü transferinde alternatifini belirledi! Victor Osimhen derken Paulo Dybala hamlesi...

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#GALATASARAY#TRANSFER#Osimhen
Galatasaray golcü transferinde alternatifini belirledi Victor Osimhen derken Paulo Dybala hamlesi...
Oluşturulma Tarihi: Ekim 11, 2024 10:40

Transfer sezonunun son gününde Galatasaray'a kiralık olarak katılan olan ve tüm dünyada gündem olan transferde yeni gelişmeler yaşanıyor. Sarı kırmızılıların performansından çok memnun olduğu Nijeryalı golcüyü bonservisiyle kadrosuna katmayı hedeflerken Osimhen'in alternatifini de belirledi. İşte tüm detaylar...

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Galatasaray, sezon başında büyük bir sürprize imza atarak Napoli'nin dünyaca ünlü golcüsü Victor Osimhen'i sezon sonuna kadar kiralamıştı. Sarı kırmızılı forma ile çıktığı maçlarda gösterdiği performans ve aidiyet ile hem teknik ekibin hem de taraftarın takdirini kazanan Osimhen için kalıcı transfer formülü aranıyor.

Galatasaray'ın kurmayları yıldız santrforu transfer etmenin yollarını ararken, İtalya'dan çarpıcı bir iddia gündeme geldi.

Galatasaray'ın Ocak ayında yıldız golcünün bonservisini almayı ciddi bir şekilde düşündüğü ve uygun zemin arandığı aktarıldı.

SERBEST KALMA BEDELİ 75 MİLYON EURO

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Yıldız golcünün serbest kalma bedeli ise 75 milyon euro ancak Galatasaray dışında bir takım Osimhen'i Ocak ayında transfer etmek isterse bu miktar 81 milyon euroya çıkacak. Ocak ayında transferin gerçekleşmesi durumunda bu 81 milyon euronun, 6 milyon eurosu Galatasaray'a tazminat olarak ödenecek.

Galatasaray yönetiminin ise kaynak bularak Napoli cephesi ile pazarlıklara başlaması beklenirken miktarın yüksekliği ve transferin zorluğu sarı kırmızılı ekibi alternatif golcülere sürükledi.

PAULO DYBALA HAMLESİ

Fanatik'in haberine göre, Galatasaray'ın ocak ayı için bir diğer büyük planı Paulo Dybala. İtalya Serie A kulübü Roma ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan 30 yaşındaki hücumcu için temaslara başlayan kurmaylar, bu transferi devre arasında noktalamak istiyor.

Osimhen transferinde mutlu sona ulaşamazsa Galatasaray'ın Dybala'yı renklerine bağlamak için masaya oturacağı aktarıldı.

Roma ile 7 maça çıkan Arjantinli, sadece 1 gol atarak istenilen performansın uzağında kalmıştı.

Galatasaray golcü transferinde alternatifini belirledi Victor Osimhen derken Paulo Dybala hamlesi...

MERTENS'İN YERİNE DE OYNAYABİLİR

İtalyan basınından Sportmediaset'in haberine göre ise Roma ile kontratı bu sene bitecek olan Paulo Dybala'nın, Mertens'in yerinde de oynatılabileceği ve Galatasaray'ın 3+1 yıllık kontrat ve imza parası ile masaya oturacağının altı çizildi.

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OSIHMEN'İN TALİPLERİ BİTMİYOR

Öte yandan Galatasaray'ın transferdeki 1. önceliği konumunda bulunan Osimhen için Arsenal'in de nabız yokladığı belirtildi.

Yaz transfer döneminde Osimhen'i kadrosuna katmak isteyen ancak anlaşma sağlayamayan Chelsea'nin de yıldız futbolcu için tekrar devrede olduğu iddia edildi. İngiliz ekibinin, Napoli'nin talep ettiği 81 milyon euroluk bonservis bedelini ödemeye hazır olduğu ancak Osimhen ile maaş konusunda anlaşamadığı ifade edildi. Premier Lig devinin Napoli ile görüşmelerini sürdürerek ocak ayında yeniden bir girişimde bulunacağı kaydedildi.

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4 MAÇTA 6 GOLE KATKI SAĞLADI

Bu sezon Galatasaray forması altında 4 maça çıkan Victor Osimhen, bu karşılaşmalarda toplam 303 dakika sahada kaldı. Nijeryalı oyuncu, bu 303 dakikaya 2 gol ve 4 asist sığdırdı.

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#GALATASARAY#TRANSFER#Osimhen

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